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58 минут назад

Электромобиль E-Neva: характеристики, где выпускают, что за машина

Елена Прошина

В России в ближайшем будущем начнут выпускать электромобиль E-Neva. Газета «Комсомольская правда» разбиралась в его особенностях и характеристиках.

Электромобиль E-Neva: характеристики, где выпускают, что за машина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что известно о модели

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Компактный электрокроссовер Е-Neva является полноприводной машиной. Ее длина составляет 4,5 м. По габаритам она напоминает Volkswagen Tiguan. Электрокроссовер был представлен с подключаемым приводом. За счет модульной платформы автомобили E-NEVA могут оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой. Соответственно, у водителей будет возможность ездить как на газе, так и на электродвигателе. Автомобиль способен развить скорость от нуля до 100 км/ч за 8,5 секунды, до 60 км/ч - за 2,7 секунды. При этом водитель проедет от одной зарядки батарей 463 км. В гибридной модификации автомобиль будет иметь запас хода почти 1000 км. Максимальная скорость составит 197 км/час. Общая мощность двух электромоторов, которые устанавливаются на чисто электрическую модификацию, - 500 лошадиных сил. Электрокроссовер Е-Neva оснащен мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле, сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Кроме того, в машине будет достаточно большой багажник - 610 л.

Где будут выпускать E-Neva

По словам автоэксперта Алексея Тузова, автомобиль будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Напомним, что теперь он является собственностью российского «АвтоВАЗа».

«Альтернативной площадкой для оборонной электрички некоторые эксперты называли завод «Автотор» в Калининграде. Но машину, носящую имя реки-символа Санкт-Петербурге логичнее все-таки и выпускать в северной столице», - говорится в публикации.

О дате выхода первых серийных образцов сведений нет. Однако специалисты, опрошенные газетой, считают, что запуск ожидается в следующем году.

Сколько будет стоить электромобиль

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого привело агентство ТАСС, электромобили E-NEVA рассчитаны на «среднего покупателя», в этой связи стоимость отечественного кроссовера будет ниже, чем цена автомобилей марки Tesla

Прототип E-Neva показали Владимиру Путину

В среду, 18 января, президенту России Владимиру Путину удалось осмотреть экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA. Глава государства Путин посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты концерна. Президенту представили экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, на базе которой планируется создание автомобилей. Благодаря такой платформе автомобили E-NEVA могут оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой. По завершении процесса осмотра Путин поднял большой палец вверх, положительно оценив проделанную работу.

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