Электромобиль E-Neva: характеристики, где выпускают, что за машина

Что известно о модели

Компактный электрокроссовер Е-Neva является полноприводной машиной. Ее длина составляет 4,5 м. По габаритам она напоминает Volkswagen Tiguan. Электрокроссовер был представлен с подключаемым приводом. За счет модульной платформы автомобили E-NEVA могут оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой. Соответственно, у водителей будет возможность ездить как на газе, так и на электродвигателе. Автомобиль способен развить скорость от нуля до 100 км/ч за 8,5 секунды, до 60 км/ч - за 2,7 секунды. При этом водитель проедет от одной зарядки батарей 463 км. В гибридной модификации автомобиль будет иметь запас хода почти 1000 км. Максимальная скорость составит 197 км/час. Общая мощность двух электромоторов, которые устанавливаются на чисто электрическую модификацию, - 500 лошадиных сил. Электрокроссовер Е-Neva оснащен мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле, сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Кроме того, в машине будет достаточно большой багажник - 610 л.