Эксперт назвал города, где машины ржавеют быстрее всего

В наиболее крупных городах России, где регулярно используется пескосоляная смесь, чтобы растопить лед на дорогах, кузова автомобилей сильнее страдают от коррозии, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Петр Баканов.
«Это большая проблема для Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов в средней полосе России и северной части, где в связи с интенсивных дорожным движением используется большое количество реагентов. В этих регионах страны кузова живут меньше, либо быстрее зацветают ржавчиной, чем в каких-то отдаленных уголках, где зимой чистый снег и сильные морозы, но кузов при этом сохраняется в лучшем состоянии», — сказал Баканов.
По словам собеседника, в южных городах страны ржавчина кузовов из-за дорожной соли распространена реже, а в регионах Крайнего Севера такой проблемы нет вообще. На московских дорогах реагентов так много, что автомобили в идеале стоит мыть несколько раз в неделю, подчеркнул Баканов.
«Грязь и дорожная соль проникают в микротрещины лакокрасочного покрытия и контактируют с голым металлом, вызывая коррозию. Вся эта грязь имеет свойство въедаться в лакокрасочное покрытие, оно мутнеет, покрывается точками. Если вам удается хотя бы дважды в месяц мыть машину, это уже хорошо», — отметил эксперт.