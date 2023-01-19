Эксперт назвал города, где машины ржавеют быстрее всего

«Это большая проблема для Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов в средней полосе России и северной части, где в связи с интенсивных дорожным движением используется большое количество реагентов. В этих регионах страны кузова живут меньше, либо быстрее зацветают ржавчиной, чем в каких-то отдаленных уголках, где зимой чистый снег и сильные морозы, но кузов при этом сохраняется в лучшем состоянии», — сказал Баканов.