Составлен рейтинг самых надежных 5-летних авто

Эксперты составили рейтинг наиболее надёжных 5-летних автомобилей в 2022 году, изучив данные свыше 2 млн машин с пробегом. Были определены лучшие соотношения стоимости, качества и долговечности моделей возрастом пять лет, из имеющихся на вторичном рынке.

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В перечень включили 10 автомобилей, которые отличаются самой низкой стоимостью за 1000 миль (1609 км) пробега. В ходе расчётов специалисты взяли за основу среднестатистическую цену машины на вторичном рынке, а затем разделили её на примерно оставшийся жизненный ресурс.

Лидером среди 5-летних моделей признан хэтчбек Honda Fit. Средняя стоимость составляет 18,486 тыс. долларов США (примерно 1,16 млн рублей по текущему курсу). Специалисты подсчитали, что его 1000 миль оцениваются в 119 долларов (около 7469 рублей).

На второй строчке находится модель Honda Civic в кузове купе со средней ценой 22,336 тыс. долларов (порядка 1,4 млн рублей). Её 1000 миль оценены в 130 долларов (8160 рублей).

На следующей позиции находится Toyota Prius, средняя стоимость которой составляет 24,209 тыс. долларов (1,52 млн рублей). Каждая следующая 1000 миль пробега машины оценена в 131 доллар (8223 рублей).

Четвёртую позицию отвели седану бизнес-класса Toyota Camry, за ним следует американский автомобиль Chevrolet Impala. На шестом месте отмечена компактная Toyota Corolla. За ней следует флагманский седан Toyota Avalon, успешно реализуемый в США, Канаде и на Ближнем Востоке.

Восьмую позицию отвели Нonda Accord, далее следует седан Toyota Camry Hybrid. На десятой строке расположен «американец» Ford Focus, который производится для Европы.