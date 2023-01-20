Названы наиболее распространенные ловушки инспекторов ГИБДД на дороге

«Дорожные ловушки», в которых велик риск получить штраф от инспекторов ГИБДД, подстерегают водителей в местах ремонтных работ, на железнодорожных переездах и сложных перекрестках, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Лишиться прав по незнанию можно и в процессе освидетельствования на опьянение. О том, какие ошибки легко могут привести водителя к штрафу или лишению прав, в материале «Газеты.Ru».

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

На российских дорогах широко распространена ситуация, когда временные дорожные знаки с ограничением скорости, установленные в местах дорожных работ, не снимают даже тогда, когда ремонт закончился и все его признаки, включая ограждения, уже убраны, говорит «Газете.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. В таких местах велик риск получить штраф за превышение скорости, в том числе зафиксированный автоматической камерой.

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Ремонт уже закончился

«По моим данным, это самая распространенная ловушка.

Другое дело, что полученный штраф можно обжаловать на том основании, что знаки установлены незаконно, поскольку работы уже закончились и были приняты по акту. Но для этого потребуется долго ходить по инстанциям и даже судиться», — рассказывает Травин «Газете.Ru».

По его словам, также часто инспекторы ДПС наказывают водителей за выезд на встречную полосу в тех местах, где сплошная линия разметки стерлась, либо запрещающие знаки скрыты листвой деревьев.

«Многие водители при этом говорят, что разметку не было видно и она не соответствует ГОСТу, по которому она обязательно дублируется знаками. Следует помнить, что этот стандарт утратил силу, и водитель, выступающий с такими аргументами, выглядит довольно смешно», — напоминает Травин.

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, в городах «дорожные ловушки» чаще всего связаны с особенностями организации движения и нанесения разметки, когда водителю физически сложно преодолеть тот или иной участок дороги без нарушения.

«В частности, в Москве, в районе Дома правительства, очень узкий съезд на набережную. И я сам видел неоднократно, как водители заезжают одним колесом на «встречку», а рядом стоит инспектор ДПС и такие машины вылавливает», — приводит пример Шапарин.

Нередко гаишники ловят водителя на обгоне по «встречке» трактора, который специально для этого выпущен на дорогу. Водителя останавливают и указывают, что на тракторе нет знака тихоходного транспортного средства, а значит его обгон запрещен, добавляет Виктор Травин из КПЗА. В таком случае следует помнить о постановлении Верховного суда, который указал, что тихоходным признается транспортное средство по его конструктивным особенностям, а не наличию или отсутствию знака, напоминает он.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский отмечает, что инспекторы ДПС часто ловят водителей за выезд на «встречку» на мостах и путепроводах, обгон на которых запрещен ПДД в принципе.

«Некоторые дорожные ловушки вполне законны и основаны на незнании водителями Правил дорожного движения. Например, пункт 11.4 ПДД запрещает обгон с выездом на встречную полосу на мостах и путепроводах.

О том, что перед нами мост, нам может сказать только небольшая табличка на синем фоне, которую легко пропустить», — говорит Шумский.

По его словам, в таком случае даже на прерывистой разметке обгон по «встречке» запрещен, чем и пользуются инспекторы ДПС, устраивая в таком месте засаду и пользуясь невнимательностью водителей В случае с путепроводом, который обычно никак не обозначается, попасть в такую ситуацию еще проще, тем более, что сплошная лини разметки на путепроводах нанесена далеко не везде.

Пусть догонят пешехода

По словам Шумского, еще одна уловка инспекторов ДПС связана с наказанием водителей, не пропустивших пешехода на пешеходном переходе, когда инспектор настаивает, что водитель должен был непременно остановиться перед переходом, а за то, что водитель этого не сделал – привлекает к ответственности.

«Водитель обязан только уступить дорогу, то есть пешеход не должен менять скорость и траекторию движения из-за автомобиля. Потребуйте догнать пешехода, которому вы якобы не уступили дорогу, и получить его показания.

Заявите об этом письменное ходатайство в протоколе.

Скорее всего, гаишник вас отпустит, а если и укажет, что пешеходом являлось неустановленное лицо, такой протокол проще обжаловать», — советует Шумский.

Осторожнее на переездах

По словам президента КПЗА Виктора Травина, инспекторы ДПС также часто дежурят около железнодорожных переездов, за нарушение ПДД на которых статья 12.10 КоАП РФ предусматривает лишение прав на срок 3-6 месяцев или штраф в 5 тыс. рублей.

«Вы подъезжаете к шлагбауму, внезапно включается сирена и светофор начинает мигать красным.

Если остановиться – шлагбаум ударит по машине, отъехать назад невозможно. А впереди ждет инспектор ДПС», — описывает Травин.

В местах, где рядом с магистральным переездом собирается очередь из автомобилей, а рядом проложено еще несколько малозагруженных веток для обслуживания промзоны, водители часто забывают остановиться перед шлагбаумом на таком редко используемом переезде, и тормозят прямо на путях. Инспекторы ДПС также регулярно дежурят в таких местах.

Не отказываться от освидетельствования

С распространением на дорогах автоматических камер внимание инспекторов ДПС в основном переключилось на выявление пьяных за рулем, и здесь водителей также подстерегает несколько серьезных ловушек, полагает вице-президент НАС Антон Шапарин.

«При процедуре освидетельствования человеку традиционно пытаются навязать формулировку, что он от него отказывается.

Предлагают использовать неофициальный алкодетектор, который откалиброван так, чтобы показать нужный инспектору результат.

И, наконец, в пятницу и субботу инспекторы ДПС часто дежурят на выездах из дорогих коттеджных поселков», — перечисляет Шапарин.

По словам президента КПЗА Травина, водители, не желающие проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки и требующие доставки в медучреждение, часто по невнимательности подписывают отказ от освидетельствования, за который предусмотрено такое же наказание, как за вождение в нетрезвом виде.