Tank 300: УАЗ по-китайски?

Tank, если вы еще не привыкли, это бренд, близкий к компании Haval, но но его ядро — рамные премиальные внедорожники. В этом году Tank рассчитывает основательно закрепиться в России. Планируется поставлять две модели «Танков»: 300 и 500, но в руках блогеров канала ПриветТачка оказалась самая навороченная внедорожная версия Tank 300 Frontier Edition, которая даже не будет поставляться к нам официально. В общем, настоящий эксклюзив, способный разбить сердца любителей бездорожья, ведь по своим возможностям в грязи этот монстр готов потягаться с подготовленными УАЗами и продвинутыми Jeep Wrangler Rubicon.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Здесь все как полагается: клиренс аж 25 сантиметров, 18-дюймовые колеса с бедлоками, лебедка, шноркель, силовые бамперы, прокачанная подвеска с выносными масляными резервуарами. В общем, всё, что в России привыкли устанавливать уже после покупки, здесь сделано на заводе. При этом внутри владельца будет ждать неожиданно яркий интерьер, а под капотом здесь… Впрочем, смотрите видео сами! Заодно узнаем, сколько это стоит и почему же все-таки Танк. А еще оцените, что мы удержались от заголовка «Танки грязи не боятся» — скоро вы увидите их на каждом шагу.