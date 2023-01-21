Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
32 минуты назад

Tank 300: УАЗ по-китайски?

Motor.ru

Tank, если вы еще не привыкли, это бренд, близкий к компании Haval, но но его ядро — рамные премиальные внедорожники. В этом году Tank рассчитывает основательно закрепиться в России. Планируется поставлять две модели «Танков»: 300 и 500, но в руках блогеров канала ПриветТачка оказалась самая навороченная внедорожная версия Tank 300 Frontier Edition, которая даже не будет поставляться к нам официально. В общем, настоящий эксклюзив, способный разбить сердца любителей бездорожья, ведь по своим возможностям в грязи этот монстр готов потягаться с подготовленными УАЗами и продвинутыми Jeep Wrangler Rubicon.

Tank 300: УАЗ по-китайски?
Фото: Motor.ruMotor.ru

Здесь все как полагается: клиренс аж 25 сантиметров, 18-дюймовые колеса с бедлоками, лебедка, шноркель, силовые бамперы, прокачанная подвеска с выносными масляными резервуарами. В общем, всё, что в России привыкли устанавливать уже после покупки, здесь сделано на заводе. При этом внутри владельца будет ждать неожиданно яркий интерьер, а под капотом здесь… Впрочем, смотрите видео сами! Заодно узнаем, сколько это стоит и почему же все-таки Танк. А еще оцените, что мы удержались от заголовка «Танки грязи не боятся» — скоро вы увидите их на каждом шагу.

Кстати, сравните спецверсию Tank 300 с самой дорогой и проходимой Буханкой в версии Экспедиция — она всё равно остается дешевле конкурентов и еще может кое-чем удивить. Заодно посмотрите, какие ещё «серые» новинки в 2023 году будут к нам везти из Поднебесной. Тут выбор на любой вкус: и электрокары, и роскошные минивэны, и рамные внедорожники.

Автоэксперт,Jeep Wrangler,Jeep,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители