Vath сделал 880-сильный универсал Mercedes-Benz

Немецкое тюнинг-ателье Vath представило свой новый проект, в основу которого легла модель из обширной линейки Mercedes-Benz. На сей раз компания взялась за доработку универсала Mercedes-AMG E 63 S Wagon прошлого поколения. Для тех, кому заводской вариант кажется недостаточно мощным, сделали программу тюнинга по повышению мощности и без того неслабого двигателя разом на треть от заводских параметров. Причём особенностью проекта является тот факт, что это сложно заметить со стороны.
Стандартный автомобиль имеет турбомотор 4.0 мощностью 612 лошадиных силы и 850 Нм, девятиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT и полный привод AMG Performance 4Matic+.
За счёт нового блока управления двигателем, более производительных турбин, нового впуска и спортивной выхлопной системы отдачу агрегата увеличили до 880 лошадиных сил и 1100 Нм. Технические доработки помимо модернизации мотора включают в себя заниженную на 20 миллиметров подвеску.
Также универсал оснастили 21-дюймовыми составными колёсами со спортивными шинами и лаконичным обвесом. О стоимости доработок универсала специалисты Vath не сообщают, но желающие получить в своё распоряжение «слипер», способный обогнать чистокровые суперкары, готовы выложить круглую сумму.