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59 минут назад

Vath сделал 880-сильный универсал Mercedes-Benz

Motor.ru

Немецкое тюнинг-ателье Vath представило свой новый проект, в основу которого легла модель из обширной линейки Mercedes-Benz. На сей раз компания взялась за доработку универсала Mercedes-AMG E 63 S Wagon прошлого поколения. Для тех, кому заводской вариант кажется недостаточно мощным, сделали программу тюнинга по повышению мощности и без того неслабого двигателя разом на треть от заводских параметров. Причём особенностью проекта является тот факт, что это сложно заметить со стороны.

Vath сделал 880-сильный универсал Mercedes-Benz
Фото: motor.rumotor.ru

Стандартный автомобиль имеет турбомотор 4.0 мощностью 612 лошадиных силы и 850 Нм, девятиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT и полный привод AMG Performance 4Matic+.

За счёт нового блока управления двигателем, более производительных турбин, нового впуска и спортивной выхлопной системы отдачу агрегата увеличили до 880 лошадиных сил и 1100 Нм. Технические доработки помимо модернизации мотора включают в себя заниженную на 20 миллиметров подвеску.

Также универсал оснастили 21-дюймовыми составными колёсами со спортивными шинами и лаконичным обвесом. О стоимости доработок универсала специалисты Vath не сообщают, но желающие получить в своё распоряжение «слипер», способный обогнать чистокровые суперкары, готовы выложить круглую сумму.

Автоэксперт,Mercedes-Benz,
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