Дилеры оценили в рублях электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV. Цены на новинку «под ключ» с учётом доставки варьируются в диапазоне от 11,9 до 14,6 миллиона рублей, причём машины предлагают в разных уголках страны. Во Владивосток могут привезти и EQS SUV 450, и EQS SUV 580. В соседней от Смоленска Варшаве в наличии только EQS SUV 450 в небогатой комплектации. Все кроссоверы полноприводные, запас хода — до 660 километров (WLTP).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Кроссоверы с «младшим» индексом «450» лишены модного «гиперэкрана», и в целом оснащены проще топ-версии, но и стоят существенно дешевле. Интересно, что разница в цене одинаковых модификаций Mercedes-Benz EQS SUV 450 в Смоленске и Владивостоке — без малого полтора миллиона рублей.

Mercedes-Benz EQS SUV дебютировал прошлой весной, но добрался до европейских дилеров менее полугода назад. По сути речь идёт о реинжиниринге лифтбека EQS в форм-факторе кроссовера: обе флагманские модели базируются на одной платформе, оснащаются идентичными двигателями и тяговыми батареями.