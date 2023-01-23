Какой автомобиль приобрести сейчас, чтобы было меньше проблем?

Toyota разрешила параллельный импорт запчастей. Ранее компания обещала продолжить техобслуживание в России, несмотря на формальный уход с рынка. Но проблемы с запчастями остаются, и не только у японских брендов.
Ранее Business FM уже писала о негласном письме Toyota своим российским дилерам, в котором концерн разрешил использовать для гарантийного ремонта и обслуживания запчасти, ввезенные по параллельному импорту. Главное условие — соблюдать стандарты безопасности. Toyota, покидая российский рынок, делала это красиво: обещала продолжать обслуживание уже проданных в России машин. Японский же Nissan поступил как французский Renault, отдавая активы, завещал обслуживать свои автомобили «АвтоВАЗу». Получается у российского концерна, судя по всему, не очень хорошо, автовладельцы жалуются на многомесячные задержки в поставках запчастей.
У москвички Марии Nissan Juke. ДТП случилось в конце ноября, прилетело в пробке сзади. Самая большая проблема — в бампере, там огромная трещина и множество мелких царапин. Мария ждет деталь до сих пор:
«Обратилась в свою страховую компанию, у меня РЕСО. Стандартная процедура, приехал эксперт, все оценил. Отправили в автосервис, где тоже все посмотрели, отправили на согласование снова в РЕСО, и все. С тех пор прошло два месяца, ни ответа, ни привета. Я звонила сама в сервис, где мне сказали, что пришла одна деталь, но это пыльник, это не главное. Главное-то это бампер. И еще нет части мелких деталей. Когда они придут, неизвестно. В автосервисе мне сказали, что с Nissan такая проблема уже почти год, и становится все хуже и хуже с поставкой запчастей. О том, что с лета ждут запчасти, мне сказали в сервисе, и даже показывали стопочки: вот, смотрите, это авария июня, это авария июля».
Ситуация на рынке запчастей сейчас крайне неоднородная. Вспоминая, как это было год назад, участники рынка говорят — весной было очень плохо, летом чуть лучше, а к осени хуже всего. Взять, к примеру, Volvo XC60 второго поколения. Лобовое стекло от него имеет проекцию, подогрев, датчик дождя. Новое стоило до февральских событий в районе 35 тысяч рублей, сейчас стоит 250 тысяч рублей. Масляный фильтр стоил всегда 800 рублей, сейчас в порядке вещей выставить ценник в 5-8 тысяч рублей.
Рынок запчастей оценивает основатель и генеральный директор сервиса ДЭКС Андрей Лемигов:
«Процесс с этими запчастями развивался постепенно. В начале цены поползли вверх. Потом запчастей не стало совсем. Дилерские автосервисы оказались в очень трудной ситуации. Первое время они обходились тем, что оставили хорошие заменители, которые тоже кончились. Хитрые люди, которые всегда крутятся в этом бизнесе, освоили в огромных количествах выпуск поддельных запчастей. Нет никаких проблем с запчастями на китайские автомобили. Более или менее на корейские автомобили. Похожее на японские. И совсем плохо на европейские. С японскими автомобилями ситуация 50 на 50. Вполне реально найти оригинальные хорошие запчасти. Спасает Дальний Восток. С разборок праворульных машин, кузовные детали, стекла, фонари. Налажены поставки».
Если ставить вопрос ребром: сейчас покупать немецкий или японский автомобиль, ответ, как всегда, будет вообще третий, говорит директор направления автомобилей с пробегом холдинга «Максимум» Александр Кустов:
«Самое банальное, что приходит в голову, это, конечно, автомобили китайских производителей, которые сейчас официально присутствуют на российском рынке. Нет никаких проблем с запасными частями, и покупать можно точно безболезненно. Российские автомобили, конечно, тоже как собирались, так и продолжают собираться. По моим ощущениям, все-таки проблема дефицита запасных частей стала существенно меньше, нежели чем была еще несколько месяцев назад. Недавно изучал этот вопрос применительно к немецким брендам. Могу сказать, что большой ассортимент запасных частей сейчас можно найти в наличии, я про немецкие премиальные бренды. Либо, если это заказ, очень разумные сроки. Может быть, чуть посложнее с японскими производителями, потому что я слышал отзывы коллег, что посложнее».
По данным Российского союза автостраховщиков, с марта по декабрь 2022 года запчасти в России в среднем подорожали на 28%. Но это именно средний показатель — для премиум-сегмента цены на детали выросли многократно. Сложнее всего даже не с расходниками, а с элементами кузова и оптикой, на рынке тяжело найти эти комплектующие, даже по многократно завышенной стоимости.
«Света в конце тоннеля пока не наблюдается» — такой итог подвел один из собеседников радиостанции.