Какой автомобиль приобрести сейчас, чтобы было меньше проблем?

«Обратилась в свою страховую компанию, у меня РЕСО. Стандартная процедура, приехал эксперт, все оценил. Отправили в автосервис, где тоже все посмотрели, отправили на согласование снова в РЕСО, и все. С тех пор прошло два месяца, ни ответа, ни привета. Я звонила сама в сервис, где мне сказали, что пришла одна деталь, но это пыльник, это не главное. Главное-то это бампер. И еще нет части мелких деталей. Когда они придут, неизвестно. В автосервисе мне сказали, что с Nissan такая проблема уже почти год, и становится все хуже и хуже с поставкой запчастей. О том, что с лета ждут запчасти, мне сказали в сервисе, и даже показывали стопочки: вот, смотрите, это авария июня, это авария июля».