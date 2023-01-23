По каким причинам ГИБДД может отказать в регистрации автомобиля

– Поставить машину на учет не получится, если автомобиль числится в лизинге. Такое транспортное средство принадлежит лизинговой компании, и без ее согласия сделка будет считаться недействительной, – поясняет наш коллега. – Авто также может находиться в залоге. Пока заемщик выплачивает кредит, машина фактически принадлежит банку и продать ее можно только с ведома банка. Однако нечестные продавцы не только сбывают авто с обременениями, но и перестают гасить кредит после сделки и выходить на связь с покупателем. Банк взыскивает задолженность уже с нового собственника. Если денег на погашение чужого кредита у покупателя нет, банк забирает авто.