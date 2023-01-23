По каким причинам ГИБДД может отказать в регистрации автомобиля

У водителей есть 10 суток на то, чтобы зарегистрировать машину после покупки. Но в ряде случаев автоинспекция может отказать в регистрации ТС. О таких случаях рассказывает специалист сервиса по подбору и проверке б/у авто «Автокод» Илья Юров.
– Причины для отказа в оформлении автомобиля перечислены в статье 20 ФЗ «О государственной регистрации ТС». Так, ГИБДД не поставит машину на учет при наличии запрета на регистрационные действия от ФССП. Такое может быть, если бывший собственник авто задолжал по алиментам, штрафам ГИБДД, коммунальным и иным платежам. Пока продавец не выплатит долги и не снимет запреты, покупатель не сможет перерегистрировать машину на себя, – говорит Юров.
Вторая причина, по которой покупателю откажут в переоформлении автомобиля, – нахождение ТС в розыске или несовпадение VIN-кода на ТС с тем, что указан в документах. В таком случае автоинспекция не только откажет в регистрации, но и изымет у покупателя машину, чтобы впоследствии вернуть ее законному хозяину. Покупателю придется доказывать свою непричастность к преступлению, машины и денег он, скорее всего, лишится.
– Поставить машину на учет не получится, если автомобиль числится в лизинге. Такое транспортное средство принадлежит лизинговой компании, и без ее согласия сделка будет считаться недействительной, – поясняет наш коллега. – Авто также может находиться в залоге. Пока заемщик выплачивает кредит, машина фактически принадлежит банку и продать ее можно только с ведома банка. Однако нечестные продавцы не только сбывают авто с обременениями, но и перестают гасить кредит после сделки и выходить на связь с покупателем. Банк взыскивает задолженность уже с нового собственника. Если денег на погашение чужого кредита у покупателя нет, банк забирает авто.
Если автомобиль снят с учета после утилизации, ГИБДД также не станет регистрировать ТС. Если авто сдано в утиль, но на самом деле цело и невредимо, перед постановкой на учет покупателю нужно отвезти транспортное средство на техосмотр.
Если продавец менял конструкцию ТС, но не зарегистрировал изменения в ГИБДД, это тоже станет поводом для отказа в переоформлении.
Чтобы покупатель смог легко и быстро зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, нужно, по совету Ильи Юрова, проверить историю эксплуатации ТС перед покупкой. Если какие-то моменты настораживают, лучше переключиться на поиски другого варианта.