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6 минут назад

Количество китайских автодилеров в России увеличилось в 1,5 раза

Газета.Ru

За один год количество дилеров китайских брендов увеличилось в 1,5 раза, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Количество китайских автодилеров в России резко увеличилось
Фото: РИА Новости РИА Новости

По состоянию на середину января 2023 года общее количество официальных дилеров китайских марок в России составило 1053 ед. — на 330 дилеров или на 46% меньше, чем в январе 2022-го.

Отмечается, что сейчас в РФ больше всего дилеров у китайских марок. У европейских автобрендов, которые ранее лидировали на рынке, остался 721 дилер (на 163 меньше, чем годом ранее).

В стране также осталось 518 дилеров японских брендов (-145 дилеров в 2022 году), 396 корейских (-3) и 24 американских (-109). Количество дилеров российских марок увеличилось на 34 (до 452). Всего в России числится 3164 автодилера (на 56 меньше, чем год назад).

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Автоэксперт,Chery,Lexus,Toyota,
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