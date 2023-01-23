Автоэксперт назвал альтернативу европейским запчастям

Директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко заявил, что рост экспорта автозапчастей из Малайзии может позитивно изменить весь авторынок России. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, товарооборот между Россией и Малайзией ежегодно растет.
«Малайзия остается для России одним из ключевых поставщиков товаров, в том числе и комплектующих для автомобилей. При этом малайзийские поставщики комплектующих для автопрома считаются одними из наиболее надежных и качественных производителей не только в России, но и по всему миру», – рассказал Носко.
Эксперт добавляет, что увеличение экспорта малазийских комплектующих позитивно повлияет на весь рынок и вполне может заменить ушедшие бренды из Европы.
«Вполне возможно, что увеличение экспорта позитивно повлияет на весь рынок, но всё зависит от конечной цены, однако, на мой взгляд, это хорошая альтернатива европейским брендам», – сказал он.
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