Автоэксперт назвал альтернативу европейским запчастям

«Малайзия остается для России одним из ключевых поставщиков товаров, в том числе и комплектующих для автомобилей. При этом малайзийские поставщики комплектующих для автопрома считаются одними из наиболее надежных и качественных производителей не только в России, но и по всему миру», – рассказал Носко.