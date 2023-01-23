Названы самые продаваемые автомобили 2022 года

Группа международных экспертов составила рейтинг самых продаваемых автомобилей на мировых рынках за прошедший год. Несмотря на то, что автомобильная отрасль испытывала множество трудностей, некоторые страны сумели нарастить объемы продаж. Абсолютным лидером по реализации транспортных средств стал Китай, который практически в два раза превзошел ближайшего преследователя – США. В отчете специалистов нашлось место и российскому авторынку.

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Бестселлерами на китайском рынке стали BYD Song Plus, Nissan Sylphнy и Wuling Honnguang Mini EV. Благодаря развитию электрокаров Поднебесной удалось увеличить объемы продаж на два процента, до 26,86 миллиона машин. Самым востребованным автомобилем в 2022 году стал BYD Song Plus, который разошелся тиражом в 459 424 экземпляра.

Кроме того, удалось увеличить объемы продаж Австралии, Индии, Индонезии и Турции. В России же лидерами рынка стали Lada Granta и Vesta, а также автомобили семейства «Газель». При этом отечественные компании не продали даже ста тысяч машин.