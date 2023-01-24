Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Новый кроссовер Chevrolet может потеснить «китайцев» на рынке РФ

Car.ru

Компания Chevrolet производит кроссовер, который может значительно потеснить аналогичных «китайцев» на российском первичном рынке. Речь идёт о новом Captiva, ожидаемом в РФ в нынешнем году.

Новый кроссовер Chevrolet может потеснить «китайцев» на рынке РФ
Фото: Car.ruCar.ru

Американский среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva производится для Европы, Индии, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. В Россию данные автомобили начали ввозить сейчас по параллельному импорту. Многие эксперты уверены, что названая машина, ввиду определённых качеств, сможет успешно конкурировать с «китайцами».

Видео дня

Следует учитывать чрезмерную активность компаний из КНР, буквально навязывающих российским автолюбителям новейшие кроссоверы. Они, в отличие от своих предшественников, выпускавшихся 8-10 лет назад, выигрывают в дизайне и в качестве сборки.

«Американец» Chevrolet Captiva знаком россиянам по более раннему поколению, но модель новой генерации намного лучше, практически во всём.

Большим плюсом является приемлемая стоимость кроссовера – в базовой комплектации цена составляет 1,95 млн рублей. За такие деньги у дилеров или частных перекупщиков можно приобрести разве что Hyundai Solaris. Вторым вариантом станет обновлённая Lada Vesta из партии, собранной в Ижевске минувшим летом.

Новый Chevrolet Captiva централизованно выпускают на площадях совместного предприятия SAIC-GM-Wuling в КНР. Базовая версия включает в себя передний привод, под капотом расположен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 149 л. с. с чугунным блоком цилиндров.

В качестве трансмиссии предлагается бесступенчатый вариатор, созданный совместно с немецкой компанией Bosch.

В Россию привезли партию названных кроссоверов из ОАЭ, причём все они оборудованы штатной противоугонной системой, имеется АBS, адаптивный круиз-контроль, задние и передние парктроники.

В списке опций указывается на камеру кругового обзора, мультимедийную современную систему и зеркала заднего вида с обогревом. К тому же, кресло водителя имеет электрорегулировку. Предусмотрена функция дистанционного запуска двигателя, что особенно необходимо зимой.

Американские кроссоверы Chevrolet Captiva, производимые в КНР и попадающие в Россию по параллельному импорту, являются достойным вариантом, если сравнивать их с чистыми «китайцами», но лишь с теми, под капотом которых стоит классический 1,5- или 1,6-литровый ДВС.

Электрические кроссоверы из Поднебесной составляют иную когорту. Речь идёт о Dongfeng Voyah, BYD Yangwang U8, Changan Avatr 11 и других, заявляющих о себе моделях. Они отличаются перспективным дизайном и привлекают своими техническими характеристиками. При этом следует смириться с «заоблачными» ценниками на такие машины.

Автоэксперт,Chevrolet Captiva,Lada Vesta,Hyundai Solaris,BYD,Hyundai,Chevrolet,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители