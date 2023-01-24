Новый кроссовер Chevrolet может потеснить «китайцев» на рынке РФ

Компания Chevrolet производит кроссовер, который может значительно потеснить аналогичных «китайцев» на российском первичном рынке. Речь идёт о новом Captiva, ожидаемом в РФ в нынешнем году.

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Американский среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva производится для Европы, Индии, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. В Россию данные автомобили начали ввозить сейчас по параллельному импорту. Многие эксперты уверены, что названая машина, ввиду определённых качеств, сможет успешно конкурировать с «китайцами».

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Следует учитывать чрезмерную активность компаний из КНР, буквально навязывающих российским автолюбителям новейшие кроссоверы. Они, в отличие от своих предшественников, выпускавшихся 8-10 лет назад, выигрывают в дизайне и в качестве сборки.

«Американец» Chevrolet Captiva знаком россиянам по более раннему поколению, но модель новой генерации намного лучше, практически во всём.

Большим плюсом является приемлемая стоимость кроссовера – в базовой комплектации цена составляет 1,95 млн рублей. За такие деньги у дилеров или частных перекупщиков можно приобрести разве что Hyundai Solaris. Вторым вариантом станет обновлённая Lada Vesta из партии, собранной в Ижевске минувшим летом.

Новый Chevrolet Captiva централизованно выпускают на площадях совместного предприятия SAIC-GM-Wuling в КНР. Базовая версия включает в себя передний привод, под капотом расположен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 149 л. с. с чугунным блоком цилиндров.

В качестве трансмиссии предлагается бесступенчатый вариатор, созданный совместно с немецкой компанией Bosch.

В Россию привезли партию названных кроссоверов из ОАЭ, причём все они оборудованы штатной противоугонной системой, имеется АBS, адаптивный круиз-контроль, задние и передние парктроники.

В списке опций указывается на камеру кругового обзора, мультимедийную современную систему и зеркала заднего вида с обогревом. К тому же, кресло водителя имеет электрорегулировку. Предусмотрена функция дистанционного запуска двигателя, что особенно необходимо зимой.

Американские кроссоверы Chevrolet Captiva, производимые в КНР и попадающие в Россию по параллельному импорту, являются достойным вариантом, если сравнивать их с чистыми «китайцами», но лишь с теми, под капотом которых стоит классический 1,5- или 1,6-литровый ДВС.