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1 час назад

От каких машин стоит избавиться россиянам, рассказали эксперты

Deita.ru

Существует несколько признаков, которые могут сигнализировать владельцу автомобиля о необходимости его скорейшей продажи.

От каких машин владельцам стоит избавиться
Фото: DEITA.RUDEITA.RU

О них рассказали эксперты из журнала «За рулём», сообщает ИА DEITA.RU.

Первым из них специалисты назвали образование ржавчины на кузове. Как правило, она первым делом проявляется в скрытых полостях кузова. Её можно обнаружить под капотом, в дренажных отверстиях в дверях, в горловине бензобака, на днище, сливных каналах и в нише для запасного колеса.

Впрочем, в особо запущенных случаях ржавчину можно заметить уже и на колёсных арках, на передней кромке крыши, а также на нижней кромке багажника.

Вторым тревожным сигналом о том, что машину пора продавать как можно быстрее должны стать постоянные мелкие поломки. Расчёты здесь следующие: если владельцу приходится тратить на ремонт больше 15 тысяч рублей на каждые пройденные 10 тысяч километров пути, то это уже явный «звоночек».

Третьей причиной, которая должна склонить автовладельца к тому, чтобы оперативно поменять машину — это повышение расхода топлива или масла. Это достаточно весомый повод для того, чтобы купить более экономичный автомобиль.

Автоэксперт,
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