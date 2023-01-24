Рамный пикап Kia сфотографировали в Корее

Корейский производитель Kia работает над первым в своей истории пикапом для массовых продаж. Компания уже давно тестирует прототипы новинки, и перед нами очередные шпионские фото грядущего пикапа Kia. Легкий грузовик получит комфортную 4-дверную кабину с двумя рядами сидений, а в его основу положена рама лестничного типа от внедорожника Kia Mohave. Именно этим объясняется и визуальная схожесть пикапа и Mohave. Кроме того, прототип на фото оснащен традиционным двигателем внутреннего сгорания. Тестовый экземпляр пикапа Kia был замечен неподалеку от научно-исследовательского центра Hyundai-Kia. Вся передняя часть новинки делит дизайн с Mohave, включая решетку радиатора, фары, бампер, крылья, двери и даже боковые зеркала заднего вида. Пикап получил от разработчиков внушительный дорожный просвет, что ставит его в один ряд с такими увенчанными лаврами «рабочими лошадками», как Ford Ranger, Toyota HiLux и Mitsubishi L200. Таким образом, это будет не трендовый «городской грузовичок» а-ля Hyundai Santa Cruz для сервисных служб и молодежи, а полноценный пикап, не боящийся тяжелой работы и пересечённой местности. Пикап Kia на платформе Mohave По сравнению с Mohave, у пикапа Kia увеличена колесная база. Это позволило совместить вместительную бортовую платформу с просторным вторым рядом сидений. Такая практичность наверняка поможет Kia утвердить свои позиции в новом для себя классе и заложить основу для разработки новых легких коммерческих автомобилей марки. Сохранит ли серийная версия дизайн Mohave – пока не известно. Компания не комментирует утечки фото и не рассказывает о дате презентации своего первого пикапа.