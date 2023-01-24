За поддельный полис ОСАГО водитель может сесть в тюрьму

«В вопросе покупки «левого» полиса есть нюансы. Если водитель купил полис ОСАГО в фургоне, стоящем у подразделения ГИБДД, и гражданин понятия не имел, что документ поддельный, доказать его умысел в суде нереально. Говоря юридическим языком, никакого наказания за это нет и быть не может, — объясняет Радько. — А если автомобилист признался, что хотел сэкономить и приобрел полис не за 10 тыс. руб., а за 3 тыс. руб., и купил он его в сомнительном месте, тогда здесь возможен как штраф, так и уголовное наказание».