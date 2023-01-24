За поддельный полис ОСАГО водитель может сесть в тюрьму

Если водитель купил фальшивый полис ОСАГО и это вскрылось при проверке документов, то ему может грозить наказание от денежного штрафа до реального тюремного срока. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По словам эксперта, наказание возможно только в том случае, если автомобилист пошел на такой шаг преднамеренно и признался в этом в суде.
«В вопросе покупки «левого» полиса есть нюансы. Если водитель купил полис ОСАГО в фургоне, стоящем у подразделения ГИБДД, и гражданин понятия не имел, что документ поддельный, доказать его умысел в суде нереально. Говоря юридическим языком, никакого наказания за это нет и быть не может, — объясняет Радько. — А если автомобилист признался, что хотел сэкономить и приобрел полис не за 10 тыс. руб., а за 3 тыс. руб., и купил он его в сомнительном месте, тогда здесь возможен как штраф, так и уголовное наказание».
По словам адвоката, если человек признался в покупке поддельного полиса, с большой долей вероятности на него заведут уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В этом случае покупателя фальшивки оштрафуют максимум на 80 тыс. руб.
Однако в отношении признавшегося в покупке поддельного ОСАГО автомобилиста могут применить ту же статью, но более суровую первую часть. По ней водитель может быть лишен свободы на срок до двух лет, подчеркнул эксперт.
Адвокат отметил, что если водитель уже привлекался по ст. 327 УК РФ, то судья скорее всего назначит владельцу поддельного полиса ОСАГО более жесткое наказание в рамках той же статьи.