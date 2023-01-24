Почему нельзя управлять автомобилем в валенках и на каблуках

Для надежного управления автомобилем водителям следует выбирать удобную обувь без выступающих частей и высоких каблуков, плотно сидящую на ноге. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

«Самый главный критерий – обувь должна быть удобной и хорошо зафиксированной на стопе. Никаких каблуков, никаких тапок. Лучше обойтись без валенок и калош. Ботинки с широким и высоким рантом также лучше не использовать», — отметил Кабышев в беседе с «Газетой.Ru».

Неудобная обувь сковывает движения, также водитель при ее использовании получает меньше информации о том, что происходит во время торможения, ему сложно дозировать усилие на педали тормоза и поймать тот момент, когда в машине начинает срабатывать антиблокировочная система тормозов, пояснил эксперт.

«Если за бортом мороз -30 градусов и человек носит унты или валенки по необходимости, за рулем лучше переобуться в сменную обувь даже при короткой поездке. Обувь на платформе также лучше не использовать за рулем», — призвал Кабышев.

Говоря о женской обуви, Виталий Кабышев особо подчеркнул, что пятка, как точка опоры ноги, на высоких каблуках крайне неустойчива, и в экстренной ситуации женщина-водитель может не успеть быстро и точно перенести ногу с газа на тормоз. Бывает, что нога выворачивается, и экстренное торможение становится невозможным, предупредил он.