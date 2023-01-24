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1 час назад

В Россию вернулся Audi R8: суперкар подорожал вдвое

Motor.ru

В Санкт-Петербурге выставил на продажу новый Audi R8 V10 Performance, завезенный в страну по параллельному импорту. Если год назад купе можно было купить за 11,2 миллиона рублей, то сейчас стоимость модели составляет 24,9 миллиона. Причём за такую цену покупатель сможет приобрести суперкар, если оформит кредит и полис каско, а также сдаст свой автомобиль в трейд-ин. В Германии R8 Performance quattro можно купить за 212 000 евро (около 16 миллионов рублей по текущему курсу), а заднеприводный вариант -- за 149 000 евро (11 миллионов рублей).

В Россию вернулся Audi R8: суперкар подорожал вдвое
Фото: motor.rumotor.ru

В комплектацию предложенного Audi R8 входят адаптивные светодиодные фары с функцией автоматического переключения дальнего света на ближний, круиз-контроль, задний парктроник, запуск двигателя с кнопки, памятью положения водительского кресла, бесключевым доступом, обогревом боковых зеркал, а также системой помощи при торможении и другими водительскими ассистентами.

В движение суперкар приводит 5,2-литровый бензиновый мотор V10, отдача которого составляет 540 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. До «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 324 километра в час.

Накануне компания Audi подтвердила, что в модельном ряде RS появится электрокар. Сейчас всю спортивную линейку марки оборудуют только классическими двигателями.

Автоэксперт,Audi R8,Audi,
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