Раскрыта неприятная правда о незамерзайках для авто

Жители Приморья раскрыли неприятную правду о стеклоомывающей жидкости для автомобилей, которую в народе называют незамерзайкой. Водители испытали сразу несколько видов такого вещества и пришли к неутешительному выводу, сообщает PRIMPRESS.
О ситуации рассказал один из жителей Приморья. Мужчина приобрел сразу два вида жидкости, которой в автомобилях очищают лобовое стекло зимой. При этом, исходя из названия, такое вещество не должно замерзать зимой.
Одна упаковка, которую купил автомобилист, стоила 198 рублей, другую же водитель приобрел на заправке за 250 рублей. В итоге вторая покрылась льдом, а первая осталась невредимой.
«Зачем платить больше, если обе незамерзайки по составу полная химоза вредная», - задался в ответ на видео вопросом автор страницы blog_vladivostok.
А в комментариях жители Приморья отметили, что виноваты во всем нерадивые продавцы.
«Так ей надо окна мыть, а не пить её», «Отвезти на мойку и на голову им кашку намазать», «У меня все незамерзайки в этом году замерзли, и заявленные до -35 в том числе, теперь я катаюсь и не могу помыть стекла, в прошлые зимы такой подставы не было», «Один дурак продаёт, другой покупает, на этом и держится бизнес», - добавили интернет-пользователи.