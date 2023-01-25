Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта неприятная правда о незамерзайках для авто

Primpress

Жители Приморья раскрыли неприятную правду о стеклоомывающей жидкости для автомобилей, которую в народе называют незамерзайкой. Водители испытали сразу несколько видов такого вещества и пришли к неутешительному выводу, сообщает PRIMPRESS.

Раскрыта неприятная правда о незамерзайках для авто
Фото: pixabaypixabay

О ситуации рассказал один из жителей Приморья. Мужчина приобрел сразу два вида жидкости, которой в автомобилях очищают лобовое стекло зимой. При этом, исходя из названия, такое вещество не должно замерзать зимой.

Одна упаковка, которую купил автомобилист, стоила 198 рублей, другую же водитель приобрел на заправке за 250 рублей. В итоге вторая покрылась льдом, а первая осталась невредимой.

«Зачем платить больше, если обе незамерзайки по составу полная химоза вредная», - задался в ответ на видео вопросом автор страницы blog_vladivostok.

А в комментариях жители Приморья отметили, что виноваты во всем нерадивые продавцы.

«Так ей надо окна мыть, а не пить её», «Отвезти на мойку и на голову им кашку намазать», «У меня все незамерзайки в этом году замерзли, и заявленные до -35 в том числе, теперь я катаюсь и не могу помыть стекла, в прошлые зимы такой подставы не было», «Один дурак продаёт, другой покупает, на этом и держится бизнес», - добавили интернет-пользователи.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители