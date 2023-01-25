Раскрыта неприятная правда о незамерзайках для авто

«Так ей надо окна мыть, а не пить её», «Отвезти на мойку и на голову им кашку намазать», «У меня все незамерзайки в этом году замерзли, и заявленные до -35 в том числе, теперь я катаюсь и не могу помыть стекла, в прошлые зимы такой подставы не было», «Один дурак продаёт, другой покупает, на этом и держится бизнес», - добавили интернет-пользователи.