В Россию привезли замену Lada Largus из Китая

В России можно вновь купить китайские автомобили в кузове универсал. Дилер из Владивостока предложил новую для нашего рынка модель Dongfeng Aeolus Yixuan GS. Правда, в найденных "Российской газетой" объявлении и видео эту машину именуют иначе. В первом случае указано, что речь идет о Dongfeng H30 Cross - старом приподнятом хэтчбеке, продажи которого и в РФ, и в КНР завершились много лет назад. А в ролике сам дилер называет автомобиль A30.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В объявлении отмечается, что машина оснащается 143-сильным двигателем в связке с автоматической коробкой передач. Судя по фото, универсал получил цифровую приборную панель, современную медиасистему с английским языком, климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, панорамную крышу, круиз-контроль. Цена - 2 520 000 рублей.

Dongfeng Aeolus Yixuan GS был представлен на рынке в 2020 году. В Китае модель оснащается двумя вариантами силовых установок. Кроме 1,5-литрового мотора есть еще версия с 1,0-литровым наддувным агрегатом на 125 л.с., разработанным совместно с Peugeot. Он сочетается с 5-ступенчатой "механикой". Что касается "автомата", то под ним подразумевается 6-диапазонный преселективный "робот" с двумя сцеплениями. У себя на родине машина стоит от 74,9 до 108,9 тысячи юаней. В рублях это диапазон от 757 тысяч до 1,1 млн.

Напомним, что сейчас среди представленных на российском рынке китайских автомобилей универсалов нет. Ранее, в конце "нулевых", у нас в стране продавались Chery CrossEastar.