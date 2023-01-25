Эксперт рассказал, как выгодно покупать корейские и японские автомобили

С начала этого года россияне ввезли 13,5 тысячи подержанных иномарок через таможню Владивостока. Это в 2,3 раза больше, чем за первые три недели 2022 года. Причем такая тенденция продолжается с прошлого года. В 2022 году ввоз в страну подержанных авто в Приморье вырос на 72%, сообщила пресс-служба ФТС России.
Почему россияне так активно стали покупать корейские и японские автомобили? Какие здесь могут быть подводные камни? Как выгоднее и безопаснее организовать покупку таких машин? На эти и другие вопросы ответил "РГ" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Максим, какова причина такого роста? С чем это связано?
Максим Кадаков: Привезти подержанный автомобиль сейчас очень выгодно в ситуации, когда у людей не хватает денег на новые машины, точнее на те, которые они хотели бы купить. И здесь вариант остается один: покупать б/у и как раз свежепригнанную.
В тоже время автомобиль того же возраста и с тем же пробегом из Японии или Кореи находится, конечно же, в гораздо лучшем состоянии, чем те, которые вы купите в России, того же возраста и с тем же пробегом. Эксплуатация по ровным дорогам, в более щадящих условиях, с соблюдением технических регламентов по обслуживанию, в общем, очевидно, что эта история выгодна во всех отношениях.
По каким схемам сегодня завозят автомобили?
Максим Кадаков: Схема принципиально не поменялась, во всяком случае для Японии - покупка автомобилей на аукционах. А в Корее, где аукционы не настолько развиты, - покупка автомобилей у физических лиц компаниями. Это касается как подержанных, так и новых машин, потому что вы не сможете с российским паспортом купить в Корее новый автомобиль у дилера.
Из-за санкций?
Максим Кадаков: Вовсе нет. Тут не пригодится паспорт любой страны. Это может сделать только житель Кореи. Соответственно, гражданин Кореи, как частное лицо, сможет купленный у дилера автомобиль кому-то перепродать.
Поэтому если даже к нам привозится новая машина, то юридически она уже бэушная. Не для таможни, а по документам, по которым видно, что она была во владении у физического лица, хотя, может быть, он на ней и километра не проехал. Соответственно, делается экспортный сертификат, и компания, которая занимается поставками, отправляет эту машину во Владивосток.
Так что схема принципиально не изменилась. Просто раньше доставка машин из Кореи была по большому счету не оправдана, а сейчас спрос огромный и везут со всех направлений. Понятное дело, что Япония - это номер один, но теперь и "корейцы" становятся все более популярными.
Спрос на корейские модели все же остается ниже, чем на японские, - почему?
Максим Кадаков: Главный недостаток "корейцев" - меньше выбор. В Японии гораздо больше производителей и на любой, что называется, вкус и цвет. С другой стороны, в Корее левый руль, а это большое преимущество.
Каков путь этих машин из Приморья? Оседают они на Дальнем Востоке или расходятся по всей России?
Максим Кадаков: Они и раньше расходились по стране, просто чисто географически большая часть машин остается на Дальнем Востоке и Сибири.
Однако в последнее время мы можем наблюдать, как ареал активного распространения постепенно смещается на запад страны. Невооруженным глазом видно, что праворульных машин в Москве стало больше, чем год-два назад. Они разные - и совсем маленькие машинки-"коробчонки", и внедорожники, и минивэны. В европейской и центральной части России берут в основном легковой автотранспорт. А на Востоке страны спектр еще шире - там и легкие развозные машины, и тяжелые грузовики, и специализированная техника: манипуляторы, экскаваторы, краны…
Как доставляют машины из Владивостока?
Максим Кадаков: Путей доставки всего два - железной дорогой и автовозом. Но железная дорога перегружена - сейчас сетку можно ждать очень долго, и это все недешево.
Поэтому в конце 2022 года впервые сложилась ситуация, когда цена доставки автовозом оказалась дешевле, чем по "железке". Причем с предсказуемым временем доставки. Поставили машину на автовоз - и через энное количество дней она уже в Екатеринбурге или Самаре, Москве или Питере.
А если машина новая, будет ли на нее заводская гарантия?
Максим Кадаков: Начнем с того, что нет смысла покупать новую машину (до трех лет), потому что на нее тогда распространяются безумные таможенные пошлины. Самый выгодный по пошлинам автомобиль - возрастом от 3 до 5 лет.
Кроме того, власти Японии определили предел стоимости, выше которого местные автомобили считаются премиальными. И не подлежат экспорту в Россию в рамках санкций: он составит 6 миллионов иен (почти 50 тысяч долларов). Но допустим, мы попадаем в этот промежуток. Все равно ни один японский производитель не будет поддерживать гарантию на автомобиль, который эксплуатируется в другом регионе. Поэтому если и привозят из Японии новые машины, то это единичные случаи.
Какие варианты покупки могут быть у москвича или жителя любого другого российского города?
Максим Кадаков: Если вы покупаете машину у перекупщика в Москве, то вы платите за нее условные 2 миллиона рублей. А такую же машину во Владивостоке вы купите на полмиллиона дешевле плюс доставка в столицу тысяч сто. Поэтому нужно покупать не у перекупа, а у компании, которая этим занимается и у которой все, что называется, схвачено. Покупка машины в Японии - сложный процесс.
А если заняться покупкой самостоятельно?
Максим Кадаков: Даже если вы в Японии получите доступ на аукцион, то сами машину не купите, вернее, просто не привезете. Надо сначала ее на аукционе правильно выбрать, зарезервировать, оплатить. Потом доставить на припортовую стоянку, зафрахтовать место на пароме. А во Владивостоке кто-то должен принять, растаможить и так далее.
Находясь в Москве, вы дистанционно всем этим заниматься не сможете. Во-первых, это невозможно физически, а во-вторых, если вы будете эти услуги оплачивать отдельно, то вам каждая опция выйдет втридорога.
Поэтому лучше обратиться во владивостокскую фирму, у которой все эти процессы налажены. Она вам объявит цену аукционную и "под ключ" после всех этих манипуляций. Так дешевле и проще.
А итоговая цена сейчас выше, чем год назад?
Максим Кадаков: Конечно, выше. Тут две причины. Во-первых, в самой Японии все постепенно дорожает, в том числе автомобили.
Во-вторых, у нас тоже все дорожает. Если бензин потихоньку в цене подрастает, значит, перевозка дороже становится. Если спрос на перевозку автомобилей растет, значит, и тут ценник ползет вверх. Повышают стоимость своих услуг и компании, в которые вы обращаетесь. Особенно сейчас, когда идет такой вал заказов.