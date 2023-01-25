Эксперт рассказал, как выгодно покупать корейские и японские автомобили

В тоже время автомобиль того же возраста и с тем же пробегом из Японии или Кореи находится, конечно же, в гораздо лучшем состоянии, чем те, которые вы купите в России, того же возраста и с тем же пробегом. Эксплуатация по ровным дорогам, в более щадящих условиях, с соблюдением технических регламентов по обслуживанию, в общем, очевидно, что эта история выгодна во всех отношениях.