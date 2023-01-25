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9 минут назад

Эксперты рассказали, зачем на Дальнем Востоке скупают подержанные иномарки

Елена Прошина

Аналитик автопортала «Дром» Алексей Гришин рассказал, почему за последний год ввоз подержанных автомобилей в Приморье вырос на 72%. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперты рассказали, зачем на Дальнем Востоке скупают подержанные иномарки
Фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС© Дмитрий Рогулин/ТАСС

По словам эксперта, главная причина заключается в том, что многие россияне ищут способ выгодно вложить деньги. В качестве других факторов Гришин назвал укрепление рубля, слова главы АвтоВАЗа Максима Соколова о «необходимости повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения уровня барьера для импорта», а также тот факт, что с 1 февраля 2023 года истекает мораторий на установку устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» в ввозимые в Россию автомобили.

Поэтому эксперт считает, что совпало сразу несколько факторов, которые подтолкнули россиян к массовой покупке подержанных иномарок. При этом не все из приобретённых автомобилей остаются на Дальнем Востоке – согласно данным РЖД, за первые 11 месяцев 2022-го перевозки контейнеров с авто в западном направлении выросли на 39,5%.

Ранее автоэксперт прокомментировал инициативу о предъявлении военного билет при выдаче водительских прав.

Автоэксперт,Алексей Гришин,Максим Соколов,РЖД,Автоваз,
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