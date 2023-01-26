Какие изменения ожидаются в обновлённом Audi Q8

В начале этой недели в Сети были опубликованы первые фотографии тестовых образцов рестайлингового кроссовера, на которых уже видны все основные изменения во внешности модели.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Спортивный кроссовер Q8 первого и единственного пока поколения был впервые представлен летом 2018 года. Он стал серийной версией двух одноимённых концептов, показанных годом ранее. Флагманский паркетник уже более четырёх лет на конвейере, а это значит, что подошло время для планового рестайлинга. Несколько дней назад закамуфлированные прототипы были замечены фотошпионами, благодаря чему у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть новинка.

Рендер обновлённого Q8

Наиболее заметные изменения ожидаются спереди, где появится новая решётка радиатора: она сохранит свою форму, но получит новое наполнение в виде U-образных элементов. Фары также визуально не изменятся по форме, однако их начинка будет полностью новой с оригинальной графикой светодиодных ходовых огней. Обновится и передний бампер, который получит треугольные воздуховоды по краям. Сбоку существенных изменений не ожидается, что же касается задней части, то здесь появятся новые более плоские фонари. Они сохранят свою форму и светодиодную полоску во всю ширину крышки багажника, при этом в их нижней части разместятся новые многоугольные элементы вместо ряда вертикальных сегментов нынешней модели.

Рендер обновлённого Q8

Audi Q8 построен на модульной платформе MLB второго поколения с двухрычажной передней подвеской и многорычажной сзади, которую также используют кроссоверы Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Пока нет достоверной информации об изменениях в технической части, скорее всего, обновлённой модели достанется моторная гамма от нынешнего паркетника. В России Q8 предлагался в двух модификациях – 45 TDI с 3-литровым 249-сильным дизелем и бензиновой 55 TFSI (340 л.с.).

Премьера новинки ожидается в течение этого года.