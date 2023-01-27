Специалисты портала Procrossover составили рейтинг китайских автомобилей, стоимость которых составляет до 2 000 000 рублей. При этом все указанные в рейтинеге модели можно купить на территории России. Также стоит отметить, что в рейтинге указаны рекомендованные розничные цены и цена в конкретном автосалоне может отличаться.

Открывают данный рейтинг две машины компании Brilliance — V3 (1.5 MT, 107 л.с., передний привод) с РРЦ 839 000 рублей и V5 (1.5 AT, 143 л.с., передний привод) стоимостью 939 000 рублей. Замыкает тройку лидеров паркетник JAC S3 (1.6 MT, 109 л.с., передний привод), который оценен в 1 299 000 рублей.

На 4 месте расположился компактный кроссовер FAW Besturn X40, за версию со 108 л/с и двигателем 1,6 литра придется отдать от 1 602 000 рублей. Данная модель имеет только передний привод.

Fbm.ru

На 5 месте расположилась модель JAC J7, двигатель на 1,5 литра и 136 л/с. Стоимость данного автомобиля стартует с отметки 1 799 000 рублей.

На 6 месте находится Haval Jolion, стоимость автомобиля начинается от 1 899 000 рублей, объем двигателя 1,5 литра, мощность 143 л/с.

7 место – DongFeng DFM 580, стоимость начинается от 1 929 000 рублей, объем двигателя 1,5 литра, мощность 145 л/с, данный автомобиль также имеет только передний привод.

Замыкает рейтинг портала Procrossover городской кроссовер Chery Tiggo 4, стоимость составляет 1 999 900 рублей, мощность двигателя 113 л/с, объем двигателя 1,5 литра.