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28 минут назад

В Росгвардии назвали способ обезопасить машину от угона

Елена Прошина

Автомобили, находящие под защитой Росгвардии, оснащены техсредствами охраны и кнопкой тревожной сигнализации, что защищает их от угона. Об этом на брифинге об охране транспортных средств рассказали сотрудники столичного ГУ вневедомственной охраны.

В Росгвардии назвали способ обезопасить машину от угона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, под охраной Росгвардии находится более тысячи автомобилей. Они все имеют технические средства охраны, которые срабатывают автоматически при попытке проникновения и угона, и кнопкой тревожной сигнализации.

«Последней водитель может воспользоваться при возникновении любой чрезвычайной ситуации, требующей вмешательства правоохранителей», — говорится в сообщении.

В России начало расти число угонов автомобилей

Сигнал с тревожной кнопки поступает на пульт централизованной охраны, где с помощью современного оборудования и программного обеспечения, сотрудники Росгвардии в режиме реального времени определяют тип сработавшей сигнализации, местоположение машины и направление ее движения при необходимости. Затем эту информацию обрабатывают дежурные и оперативно передают автоэкипажам Росгвардии, которые осуществляют перехват и задержание машины.

Автоэксперт,Росгвардия,
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