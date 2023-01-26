В Росгвардии назвали способ обезопасить машину от угона

Автомобили, находящие под защитой Росгвардии, оснащены техсредствами охраны и кнопкой тревожной сигнализации, что защищает их от угона. Об этом на брифинге об охране транспортных средств рассказали сотрудники столичного ГУ вневедомственной охраны.

По их словам, под охраной Росгвардии находится более тысячи автомобилей. Они все имеют технические средства охраны, которые срабатывают автоматически при попытке проникновения и угона, и кнопкой тревожной сигнализации.

«Последней водитель может воспользоваться при возникновении любой чрезвычайной ситуации, требующей вмешательства правоохранителей», — говорится в сообщении.