Проверка слуха: будут ли водителей штрафовать по фото в "Народном инспекторе"?

В СМИ прошла новость о том, что водителей с 2024 года будут автоматически штрафовать за нарушения правил по фотографиям, которые будут присылать граждане через специальное приложение "Народный инспектор". Но, как оказалось, речь идет только о том, что определен разработчик этого программного обеспечения. Он в следующем году должен по контракту представить готовый продукт. Это еще не означает, что таким приложением можно будет пользоваться. Есть юридические нюансы. В первую очередь - отсутствие соответствующего закона.

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Напомним, идея о некоей программе, которая позволит привлекать водителей к ответственности по фотографиям, на которых любой гражданин сможет зафиксировать нарушение, обсуждается уже много лет. До сих пор в регионах применялись местные программные продукты. "Помощник Москвы" - в столице, "Добродел" - в Московской области, "Народный инспектор" - в Татарстане. Будущему единому приложению, которое заработает по всей стране, даже заочно утвердили название, которое использовалось в Татарстане.

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До поры до времени с помощью этих приложений даже выносились соответствующие постановления в отношении автовладельцев, в основном за неправильную парковку. Но потом вышло решение Верховного суда, а затем это решение было закреплено и постановлением Пленума ВС, согласно которому снимки, сделанные с мобильных телефонов, планшетов и прочих гаджетов не могут считаться автоматической фиксацией нарушения, поскольку тот, кто их делает, влияет на выбор объекта съемки. Приборы автоматической фиксации, помимо того, что должны быть проверены должным образом, объект съемки не выбирают, а фиксируют все машины, нарушающие правила, без разбора.

В результате в Подмосковье и Татарстане перестали штрафовать водителей в автоматическом режиме с помощью таких фотографий. Примечательно, что те штрафы, которые выносятся автовладельцам до сих пор с помощью подобных приложений, отменяются в судах, только на том основании, что вынесены они с применением устройств, автоматическая работа которых не доказана.

Именно поэтому выбор разработчика и даже появление самого по себе федерального программного обеспечения не решит вопрос о привлечении автовладельцев к ответственности в автоматическом режиме.

Теперь о программном обеспечении. Согласно техническому заданию, за основу программы берется "Помощник Москвы". При этом установлено, что программный продукт должен уметь выявлять нарушения правил парковки и стоянки автомобилей. Как уже не раз отмечали эксперты, это делает "Народный инспектор" средством борьбы пешеходов с автовладельцами. То есть, решение довольно однобокое.

Водитель, зафиксировавший на свой видеорегистратор даже грубейшее нарушение правил другим водителем, не сможет его направить в ГИБДД, чтобы там привлекли нарушителя. Точнее сможет, но это будет делаться не автоматически, а потребует составления протокола, дачу показаний. На это смогут пойти только самые отчаянные борцы за порядок на дорогах.

А пешеходы смогут использовать приложение даже для того, чтобы отомстить, например, непонравившемуся соседу.

Как считает эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман, чтобы избежать такого, необходимо, чтобы в законодательстве была предусмотрена ответственность за предоставление ложных сведений.

А теперь о законах. В проекте нового Кодекса об административных нарушениях, который разрабатывает Минюст, действительно заложена возможность привлечения к ответственности автоматически автовладельца, если нарушение выявлено с помощью приложения "Народный инспектор". Однако, когда этот КоАП будет готов, хотя бы настолько, чтобы его внесли в Госдуму - никому не известно.

Отдельных поправок в действующий Кодекс на эту тему даже никто не предлагал. Да и если предложат, то поправки в КоАП - дело не быстрое. Так что очевидно, что в следующем году никаких штрафов с помощью "Народного инспектора" выносить не будут. А если такое произойдет, то нынешняя судебная практика показывает, что такие наказания легко отменяются.