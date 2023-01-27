Шинам – место: как обустроить гараж для сезонного хранения шин

Гараж снимает вопрос, где автомобилисту хранить шины, инструменты и расходники для машины. Однако зачастую пространство гаража используется нерационально, а шины хранятся в нем неправильно. Ведь именно до обустройства гаража руки доходят в последнюю очередь, после квартиры и дачи. Сейчас хорошее время, чтобы заняться гаражом (если в помещении есть возможность обогрева), пока не начался основной строительно-ремонтный сезон. Эксперты Авито совместно с редакцией Колеса.ru поделились советами о том, как обустроить гараж, чтобы не загромоздить его.
Прежде чем отправить шины на сезонное хранение, их необходимо вымыть и высушить. Дополнительно покрышки можно обработать силиконовым составом – он создает на поверхности резины тонкую пленку, которая защищает от воздействия перепадов температуры. Эта несложная обработка позволяет продлить срок службы резины.
Общие условия хранения устанавливает ГОСТ Р 54266-2010. Помещение, где хранятся покрышки, должно быть сухим: если влажность воздуха менее 50%, на поверхности резины могут образоваться трещины, а если более 80%, есть вероятность, что влага попадет в поры и начнет разрушать структуру волокон изнутри. Оптимальная влажность для сезонного хранения шин – 50-80%.
Шины допускается хранить в температурном диапазоне от +35 до -30 градусов. Выход за его пределы приводит к преждевременному старению резины и сокращению срока службы покрышек. Также автомобильная резина не любит прямых солнечных лучей, поэтому покрышки нужно размещать вдали от солнца или убирать в черный тканевый пакет. Полиэтиленовые пакеты для хранения резины не подходят, так как внутри такой упаковки возникает конденсат.
При хранении шин важно не допустить деформации, так как это скажется на маневренности и управляемости автомобиля, поэтому лучше всего придерживаться простого правила:
Шины без дисков должны храниться вертикально, подвешивать их нельзя, так как покрышка деформируется под собственной тяжестью;
Колеса в сборе можно хранить и горизонтально в штабелях, и в подвешенном состоянии – в этом случае наличие диска исключает деформацию.
Самый простой вариант обустройства гаража – установка деревянного или металлического стеллажа. Это простейшие конструкции, которые состоят из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Критической разницы между хранением на деревянном или металлическом стеллаже нет, однако стоит учитывать, что деревянная конструкция имеет менее продолжительный срок службы. В сентябре-декабре этого года продажи стеллажей на Авито увеличились в 2,3 раза, а их средняя стоимость составила 4 420 рублей.
Для экономии свободного пространства можно предусмотреть подвесные полки. Так же, как и стеллаж, они могут быть деревянными или металлическими. Монтируется такая полка на стене, а покрышки устанавливаются на ее основание вертикально – таким образом резина хранится до следующего сезона и не загромождает гараж. Полки для хранения колес покупали в 2,4 раза активнее по сравнению с прошлым годом, а их приобретение на Авито обойдется пользователям в среднем в 2530 рублей.
Если покрышки не снимаются с дисков, их можно укладывать горизонтально или подвешивать к стене. В подвешенном виде колеса удобно размещать на кронштейнах – так шины не занимают свободное пространство гаража, при этом диск полностью исключает риск деформации покрышки.
Удобное хранение можно обеспечить и на полу с помощью специальной стойки для шин. В зависимости от вида стойки, колеса могут размещаться горизонтально или подвешиваться к кронштейнам. Такой вариант оптимален, если на стене недостаточно свободного пространства, например, вдоль нее установлены верстаки с полкой-стеной и козырьком, ящики для хранения инструмента и оснастки. Стойка позволяет компактно разместить комплект колес, при этом ее легко передвинуть в другое место, если требуется освободить пространство для выполнения гаражных работ.
При горизонтальном хранении каждое колесо можно разместить либо по отдельности, либо штабелем, однако такой способ требует много свободного места. В этом случае оптимизировать размещение шин и при этом полностью освободить пространство помогут подвесные полки, закрепленные на потолке.
Также удобную организацию пространства гаража можно обеспечить с помощью системы хранения – набора стеллажей, полок, кронштейнов и ящиков, где размещаются покрышки, автохимия, инструменты, оснастка и другие вещи (а при желании – и рассада).