Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Новейший двигатель Chery оказался маломощным «атмосферником»

Motor.ruиещё 1

Новейший двигатель Chery оказался маломощным «атмосферником», утверждает портал «Китайские автомобили». По данным издания, мотор Chery четвёртого поколения сохранит рабочий объём 1,5 литра, не обзаведётся турбонаддувом, не впечатлит характеристиками мощности (109 лошадиных сил) и крутящего момента (136 Нм). Сухая масса двигателя составит 89 килограммов; ещё новый «атмосферник» адаптирован к современной гибридной системе DHT.

Новейший двигатель Chery оказался маломощным «атмосферником»
Фото: Chery Arrizo 5 Plus, autohome.com.cnChery Arrizo 5 Plus, autohome.com.cn

О начале производства новых двигателей G4G15 фирма Chery сообщила две недели назад. Было заявлено, что силовой агрегат на 30 процентов легче аналогичного мотора второго поколения, на 12 процентов экономичнее, а тяга на низких и средних оборотах увеличилась на десять процентов. Очевидно, в сравнении с актуальным «атмосферником» (113 сил, 138 Нм) характеристики не столь впечатляют.

Четвертое поколение безнаддувных моторов Chery разрабатывала совместно с австрийской фирмой AVL. По предварительным данным, первым новый двигатель получит обновлённый седан Arrizo 5 Plus: именно на таком прототипе удалось найти подробное описание агрегата. Пресс-служба Chery обещала сообщить все подробности во втором квартале 2023 года, а на экспорт автомобили с новым «атмосферником» пойдут только в 2024-м.

Китай занял третье место в мире по поставкам автомобилей

Инвестиции в недорогие атмосферные двигатели не прекращает и другая китайская марка Geely. Недавно Минпромторг раскрыл подробности о модернизированном седане Emgrand для внутреннего рынка: скоро «бюджетник» переведут на мотор серии BHE15, во многом унифицированный с аналогичными «турбочетвёрками».

Автоэксперт,Кроссовер,Chery,Geely,Минпромторг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители