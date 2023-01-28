Новейший двигатель Chery оказался маломощным «атмосферником», утверждает портал «Китайские автомобили». По данным издания, мотор Chery четвёртого поколения сохранит рабочий объём 1,5 литра, не обзаведётся турбонаддувом, не впечатлит характеристиками мощности (109 лошадиных сил) и крутящего момента (136 Нм). Сухая масса двигателя составит 89 килограммов; ещё новый «атмосферник» адаптирован к современной гибридной системе DHT.

Фото: Chery Arrizo 5 Plus, autohome.com.cn Chery Arrizo 5 Plus, autohome.com.cn

О начале производства новых двигателей G4G15 фирма Chery сообщила две недели назад. Было заявлено, что силовой агрегат на 30 процентов легче аналогичного мотора второго поколения, на 12 процентов экономичнее, а тяга на низких и средних оборотах увеличилась на десять процентов. Очевидно, в сравнении с актуальным «атмосферником» (113 сил, 138 Нм) характеристики не столь впечатляют.

Четвертое поколение безнаддувных моторов Chery разрабатывала совместно с австрийской фирмой AVL. По предварительным данным, первым новый двигатель получит обновлённый седан Arrizo 5 Plus: именно на таком прототипе удалось найти подробное описание агрегата. Пресс-служба Chery обещала сообщить все подробности во втором квартале 2023 года, а на экспорт автомобили с новым «атмосферником» пойдут только в 2024-м.