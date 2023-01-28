Внедорожник Танк 700 показан в серийном варианте

Китайский производитель внедорожников Tank запатентовал окончательную серийную версию своей модели 700 — третьего автомобиля, который он будет выпускать после того, как станет самостоятельным брендом.
Концепция дебютировала пару лет назад. Показанный здесь внедорожник выглядит близко к нему, но во многих отношениях упрощен. При длине 5090 мм и колоссальной ширине 2061 мм с колесной базой 3000 мм модель довольно громоздка.
Есть два стандартных диаметра колес: 20 и 22 дюйма. Внедорожник имеет рамную конструкцию и использует 3,0-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом в тандеме с полноценной внедорожной трансмиссией. Колеса получают мощность до 360 л.с.