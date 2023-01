В России отзывают более 8 тысяч автомобилей Lexus

Официальный представитель автомобилей Lexus в России - компания "Тойота мотор" отзовет 8,301 тысячи автомобилей Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, которые были реализованы в стране с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.