В России отзывают более 8 тысяч автомобилей Lexus

Официальный представитель автомобилей Lexus в России - компания "Тойота мотор" отзовет 8,301 тысячи автомобилей Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, которые были реализованы в стране с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
На отозванных автомобилях будет заменена вентиляционная трубка топливного бака в сборе. Владельцы будут проинформированы о необходимости предоставить свой автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонтных работ, которые будут проведены бесплатно.
Также владельцы могут, не дожидаясь уведомления, самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. На сайте Росстандарта можно сопоставить VIN-код транспортного средства с перечнем, подпадающих под отзывную программу автомобилей.
В сообщении Росстандарта говорится, что у транспортных средств, подлежащих отзыву, установлено устройство контроля улавливания паров топлива (вентиляционная трубка топливного бака в сборе), которое расположено внутри топливного бака и крепится к баку с помощью фланца. Из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность образования трещин. Это может привести к утечке топлива из трещины и увеличить риск возгорания автомобиля.