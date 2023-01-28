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1 час назад

Эксперт предупредил о штрафах за хранение покрышек на подземной парковке

Газета.Ruиещё 1

Специалист по пожарной безопасности и основатель мобильного приложения Fire Check Павел Козьминых рассказал РИА Недвижимость, что в России запрещено хранить автомобильные покрышки на машино-местах в подземных паркингах, пренебрежение этим правилом, грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Он напомнил, что, согласно правилам безопасности, на подземных автостоянках запрещено хранить горючие, крупногабаритные и легковоспламеняющиеся материалы и предметы, включая летнюю или зимнюю авторезину. Специалист отметил, что большинство автовладельцев предпочитает в неподходящий для использования сезон держать покрышки там.

Эксперт предупредил о штрафах за хранение покрышек на подземной парковке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Ее необходимо хранить в отдельных помещениях", - пояснил Козьминых.

Он напомнил, что в 2022 году штраф за нарушение требований пожарной безопасности был увеличен: для физлиц в пять раз - до 15 тысяч рублей, для юрлиц вдвое - до 400 тысяч рублей. Эксперт добавил, что при повторном нарушении правил суммы штрафов возрастают для граждан и юрлиц до 20 и 800 тысяч рублей соответственно, добавил эксперт.

Ранее шинный эксперт Олег Растегаев сообщил, что реагенты "убивают" колеса с проколами.

Автоэксперт,
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