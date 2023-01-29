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47 минут назад

Страховщики предупредили об афере с покупкой автомобилей

Елена Прошина

В России набирает популярность новая схема угона машин. Аферисты входят в доверие к жертве и уговаривают «заработать», купив автомобиль в кредит для последующей аренды. Затем машину угоняют. Об этом рассказал сотрудник департамента безопасности «Ресо-Гарантия» Николай Филатов, пишет «Газета.Ru».

Страховщики предупредили об афере с покупкой автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошлом году чета аферистов действовала по такой схеме на юге России.

Мужчина находил жертв с помощью супруги, работавшей в салоне красоты. «Клиента» убеждали в коммерческой выгоде покупки нового автомобиля в регионе и сдачи его в аренду в Москве или Петербурге.

Как правило, это были машины премиальной марки, оформленные в кредит с полисом каско. Покупатели передавали их злоумышленникам «в аренду», чтобы участвовать в получении прибыли на паях.

«После передачи авто новый знакомый переставал выходить на связь», — рассказал Филатов.

Ранее мошенники завладевали чужими машинами, выдавая себя за сотрудников известного автосалона. В ход шли подложные учредительные документы, копии печатей и фальшивые вывески.

Автоэксперт,Николай Филатов,
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