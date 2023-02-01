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33 минуты назад

Для чего нужен автобокс и как его выбрать

Max-cars.ru

Любители дальних поездок или частых визитов на дачу на собственном автомобиле хорошо знают, как зачастую сложно разместить все необходимые вещи в салоне авто.

Для чего нужен автобокс и как его выбрать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если планируется отправиться в путешествие всей семьей или с друзьями, то задача усложняется в несколько раз. Ведь пассажиры тоже должны разместиться с комфортом. Кроме того, этого же требует и техника безопасности.

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Что это такое

Как же быть в подобной ситуации? Неужели придется оставить часть важных и нужных вещей дома? Или отказаться от перевозки сноуборда или лыж? На самом деле можно эффективно решить проблему с помощью современного приспособления.

Речь идет о багажном боксе, который предлагается установить на крышу транспортного средства. Визуально такие модели смотрятся красиво и не портят облик автомобиля. При этом они очень вместительные и позволяют с комфортом транспортировать:
  • личные вещи;
  • сумки;
  • строительные материалы;
  • важное оборудование;
  • книги;
  • провизию;
  • мелкую технику;
  • лыжи;
  • прочий спортивный инвентарь.

Подобные конструкции практичны и функциональны. Они удобно закрываются и надежно защищают перевозимые вещи от воздействия внешних факторов. Качественный автобокс на крышу машины монтировать и снимать очень легко. Поэтому с использованием подобного дополнительного багажного отделения точно не возникнет проблем. К тому же, бокс сохранит вещи и от злоумышленников, которые нередко поджидают туристов на заправках и около кафе.

Как грамотно выбрать автобокс

Но важно знать, как правильно выбрать автомобильный бокс, который планируется ставить на крышу транспортного средства. Что же надо учесть? Когда необходимо транспортировать крупногабаритные вещи, в приоритет ставится не объем автобокса. Заранее нужно учесть его ширину, а также высоту и длину.

Не менее важно предварительно соотнести параметры дополнительного багажного отделения с размерами самого транспортного средства. Еще рекомендуется дополнительно оценить, насколько удобно можно монтировать конструкцию на крышу машины. После установки приспособления задняя дверь у хэтчбеков и универсалов должна свободно открываться.

При этом передний край конструкции точно не должен нависать над лобовым стеклом автомобиля. Такой вариант может существенно усложнять обзор дороги. В результате существенно повышается риск возникновения форс-мажорных ситуаций в пути, что может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

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