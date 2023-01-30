Новый семиместный кроссовер Chery показали на «живых» снимках

Новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro показали на «живых» снимках. Портал Autohome.com.cn опубликовал галерею трёхрядной «восьмёрки» с базовым 1,6-литровым турбомотором. В Поднебесной такие кроссоверы стоят от 130 тысяч юаней (эквивалент 1,35 миллиона рублей). Отличия от 2,0-литровой модификации сводятся к отсутствию полного привода, иному оформлению заднего бампера, менее агрессивному выхлопу и оригинальным колёсным дискам.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Китайский Chery Tiggo 8 Pro дебютировал прошлой весной, но тогда на официальных снимках показали полноприводную топ-версию 390T с бронзовым декором, эффектными «двустволками» выхлопных патрубков и спортивным диффузором. Теперь рассекречен базовый переднеприводный вариант с индексом 290T.

autohome.com.cn

Изменения ограничились экстерьером, ведь дизайн интерьера у всех Chery Tiggo 8 Pro одинаковый. Ставка сделана на кластер с парой 12,3-дюймовых экранов, особенностями самых дорогих «восьмёрок» являются усечённый руль и более дорогие отделочные материалы. Второй ряд сидений можно сдвигать продольно целиком и по частям, на галёрке — два кресла с подстаканниками.

autohome.com.cn

Базовый Chery Tiggo 8 Pro оснащается турбомотором 1.6 (197 сил, 290 Нм) и 7-ступенчатым преселективным «роботом», а полный привод не предусмотрен. У более мощной 2,0-литровой версии (254 силы, 390 Нм) аналогичная коробка передач, но самым дорогим кроссоверам положена полноприводная трансмиссия с муфтой в приводе задней оси.