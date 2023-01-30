Чем опасен электромеханический ручник в автомобиле

Электромеханический стояночный тормоз - разработка, которая используется в современных автомобилях. Эксперты перечислили основные минусы такой системы.

Электромеханический ручник в автомобиле - система, которая может представлять опасность. К такому выводу пришли американские эксперты, которые перечислили все минусы данной установки. Такой вид тормоза используется в современных автомобилях. Он удобнее стандартного, так как позволяет освободить пространство в салоне. С его помощью автопроизводители могут проектировать интерьер транспорта более гармонично.

Еще один плюс современного электромеханического стояночного тормоза заключается в том, что его удобнее внедрять в конструкцию автомобиля. Однако, на этом все преимущества заканчиваются.

Автомобильный механик из США рассказал, почему такая установка может представлять опасность для транспорта. Рассказать о минусах заставил случай, который произошел с одним из автомобилей марки Subaru.

Транспортное средство ехало в гору, внезапно остановилось и обесточилось. Водитель предпринял попытку использования стояночного тормоза, но ничего не вышло. Выйти из салона транспорта тоже не удавалось - приходилось постоянно выжимать педаль тормоза. Практика показала, что электромеханический ручник в такой ситуации не оказывает никакой помощи.