Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
34 минуты назад

Стали известны минусы электромеханического стояночного тормоза

Car.ru

Электромеханический стояночный тормоз - разработка, которая используется в современных автомобилях. Эксперты перечислили основные минусы такой системы.

Чем опасен электромеханический ручник в автомобиле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Электромеханический ручник в автомобиле - система, которая может представлять опасность. К такому выводу пришли американские эксперты, которые перечислили все минусы данной установки. Такой вид тормоза используется в современных автомобилях. Он удобнее стандартного, так как позволяет освободить пространство в салоне. С его помощью автопроизводители могут проектировать интерьер транспорта более гармонично.

Еще один плюс современного электромеханического стояночного тормоза заключается в том, что его удобнее внедрять в конструкцию автомобиля. Однако, на этом все преимущества заканчиваются.

Автомобильный механик из США рассказал, почему такая установка может представлять опасность для транспорта. Рассказать о минусах заставил случай, который произошел с одним из автомобилей марки Subaru.

Транспортное средство ехало в гору, внезапно остановилось и обесточилось. Водитель предпринял попытку использования стояночного тормоза, но ничего не вышло. Выйти из салона транспорта тоже не удавалось - приходилось постоянно выжимать педаль тормоза. Практика показала, что электромеханический ручник в такой ситуации не оказывает никакой помощи.

Обычный механический ручник считается более надежным. Если основная система тормоза выйдет из строя, его можно использовать в любое время. Даже если в тормозной системе отсутствует гидравлическая жидкость, работоспособность ручника сохраняется. Эксперт отметил, что автопроизводители не уделили данной проблеме должного внимания.

Автоэксперт,Subaru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители