ОСАГО ждут большие перемены

В июле этого года исполнится 20 лет с момента внедрения в России полисов ОСАГО, известных каждому автовладельцу. За это время в ФЗ-40 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" вносилось более 25 пакетов поправок, и последний раз - в конце декабря 2022 года. Один из самых молодых страховых продуктов в стране модернизируется постоянно, но пока так и не достиг своей идеальной формы, удовлетворяющей автовладельцев, страховщиков и государство.

Фото: 0Российская Газета 0Российская Газета

Плюсы и минусы "автогражданки"

Видео дня

Полис ОСАГО обязан оформлять каждый автовладелец, использующий свое ТС в России. Страхуется ответственность водителя - машина не страхуется (для этого применяется КАСКО). По оформленному полису, если страхователь признан виновным в ДТП, страховщик выплачивает компенсацию пострадавшим. Виновник аварии никакого возмещения от страховой организации не получает, а восстанавливает машину за свой счет.

К несомненным плюсам "автогражданки" можно отнести гарантирование возмещения убытков пострадавшей при ДТП стороне и стимул соблюдать ПДД. Минусов, увы, больше: нарушение сроков выплат, намеренное занижение страховщиками скидок за хороший коэффициент бонус-малус и самое главное - дороговизна полиса: автолюбителю дешевле несколько раз в год заплатить 800-рублевый штраф.

Почему дорожает полис

Радикальное увеличение стоимости полиса ОСАГО в прошлом году заметили, конечно, все автомобилисты. Особенно, если документ оформлялся ближе к концу 2022-го. Скажем, в конце ноября автору этих строк полис обошелся на три тысячи рублей больше, чем годом раньше, при том же автомобиле и безаварийной езде в отсутствии серьезных нарушений ПДД.

Причины для роста стоимости - в ассортименте. Из-за санкций в дефиците оказались импортные запчасти, цена их увеличилась. Осенью с развитием каналов параллельного импорта ситуация немного смягчилась, но не радикально. 19 декабря вступили в силу новые версии справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По оценке экспертов РСА, средняя стоимость запчастей по сравнению с ценами марта 2022 года увеличилась почти на 28 процентов. В сентябре Банк России расширил тарифный коридор на 26 процентов в обе стороны, и сегодня его нижняя граница составляет 1646 рублей, а верхняя 7535. В ЦБ предполагали, что добросовестные водители смогут получить еще большую скидку за безаварийную езду. Но по опросам Авто.ру еще никому даже из самых законопослушных и дисциплинированных водителей не рассчитали полис, исходя из низкой границы коридора.

Каких изменений ждать

Нет сомнения, что в наступившем году рост стоимости полисов продолжится. Кроме этого в сегменте ОСАГО произошли или ожидаются еще кое-какие нововведения. Например, повышение лимита возмещения вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей (как по другим видам страхования). Этот шаг, который, кстати, поддерживают и сами автомобилисты, однозначно приведет к росту стоимости полиса.

Есть большая вероятность, что в этом году страховщики при начислении выплат перестанут учитывать износ авто: о необходимости такой новации, равно как и о повышении лимита выплат, в страховых кругах говорили практически весь предыдущий год. Если такое предложение будет принято, то при расчете выплат страховщики станут начислять более крупные суммы возмещения, исходя из справочников запчастей, что опять-таки отразится на цене полиса.

Остается вопрос: а как будет сочетаться отмена учета износа, лоббируемая страховщиками, с их же предложением разрешить использовать при ремонте авто исправные, но бывшие в употреблении запчасти? То есть доставленный в сервис битый автомобиль по умолчанию будет считаться новым, а бампер на него можно ставить старый? Такая идея вызвала неоднозначную реакцию у экспертов отрасли.

Странная, но необходимая мера

"К сожалению, эта временная мера необходима, так как сейчас многих комплектующих просто нет на рынке, либо их стоимость выше на 30-50 процентов по сравнению с докризисным периодом. Особенно остро проблема выглядит в сегменте автомобилей старшего возраста, а таких в нашей стране немало (средний возраст авто в эксплуатации - 12 лет). Зачастую использование б/у запчастей в ремонте таких машин - единственный выход", - сообщил "РГ" президент АНО "Институт исследования социального и экономико-технологического развития общества" Андрей Быстров.

"Пока законом ФЗ-40 об обязательном страховании использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО не разрешается. Если же изменения в законодательство и порядок страховых возмещений будут внесены, считаю допустимым использование только кузовных деталей "с пробегом", - говорит гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев. - Детали двигателя, трансмиссии, ходовой части и электрика должны быть строго новыми для автомобилей любого возраста".

А в ГК АвтоСпецЦентр подчеркнули, что Центробанк выступает против ремонта автомобилей при помощи б/у запчастей. При этом, считают в компании, если б/у детали сертифицированы, их установка никак не отразится на безопасности и надежности автомобиля. Тем более, что после большинства ДТП машине требуется кузовной ремонт, а не замена важных узлов и агрегатов. Разумеется, ставить на новый авто устаревшую деталь непродуктивно, но в условиях дефицита придется выбирать - ждать оригинал и переплачивать за него или получить авто в положенные законом 30 дней.

А вот ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов уверен, что использование б/у деталей при ремонте повышает риск последующих технических неисправностей ТС, негативные последствия и ущерб при которых будут несопоставимо выше сэкономленных денег на старых деталях.

"При ремонте новым должны быть абсолютно все детали, при этом возможно допустить, что они будут неоригинальными", - утверждает эксперт.

С его мнением солидарны в ГК Автодом:

"Механизм обеспечения безопасности дорожного движения при установке использованных запчастей не проработан. Кроме того, применение бывших в употреблении деталей без согласия автомобилистов, попавших в ДТП, может спровоцировать рост обращений к юристам со стороны автовладельцев по поводу качества ремонта автомобилей".

Индивидуальный подход

В соответствии с поправками, внесенными в середине 2020 года в закон об ОСАГО, при расчете стоимости полиса страховщики применяют индивидуальный подход к каждому водителю. Помимо возраста и стажа вождения стали учитывать его потенциальную способность попадать в ДТП. Так, для любителей погонять с ветерком и выпить за рулем полис обойдется гораздо дороже, чем для законопослушного водителя.

"Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО позволяет страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании стоимости полиса. При этом помимо факторов, напрямую установленных в законе (таких, например, как наличие грубых нарушений ПДД), при анализе рисков страховщики могут учитывать иные обстоятельства. Считаю, что в совокупности все факторы, учитываемые при расчете стоимости полисов ОСАГО (обязательные по закону и назначаемые самими страховщиками), позволяют достаточно объективно оценить степени риска и рассчитать итоговую цену полиса", - комментирует доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов.

На дороге не ошибается тот, кто не ездит

В принципе, с необходимостью учета "личных данных" при оформлении полиса никто не спорит. На его стоимость также оказывают влияние и технические характеристики авто: год выпуска, мощность двигателя. Одно время звучали предложения принимать во внимание и годовой пробег. Ведь по логике, чем дольше твоя машина стоит в гараже, тем меньше шансов угодить в ДТП. Однако у этой, казалось бы, здравой идеи нашлось немало противников.

"Безусловно, пробег влияет на аварийность, на примере такси это наиболее показательно - для водителя, находящегося за рулем практически весь день, вероятность попадания в ДТП существенно увеличивается, - говорит руководитель Центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева. - Но с данными по пробегу не все так просто: есть проблема в их сборе и корректности. Для того, чтобы действительно верно оценить такой фактор, необходимо проводить серьезные исследования, а также учитывать разные дополнительные критерии. Например, чтобы одна поездка на море не привела к увеличению стоимости полиса ОСАГО на следующий год".

Если пробег автомобиля будет влиять на стоимость полиса ОСАГО, это значительно увеличит финансовую нагрузку на определенные сегменты граждан и юридических лиц, которые в силу специфики деятельности (транспортные услуги, торговля) "накатывают" больше пробега, считает Дмитрий Матвеев. Кроме того, добавляет он, в течение года автомобиль может быть перепродан несколько раз, и определить, кто из водителей проехал больше, просто невозможно. А вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов напомнил, что пробег - показатель лукавый, и проблему его скручивания еще никто не отменял.

"Мы не видим влияния пробега на тарификацию ОСАГО. Например, если водитель аккуратно ездит целый год, то для страховщиков он явно менее рисковый, чем тот, у которого машина всю зиму стоит в гараже, а он за это время теряет навыки вождения".

Виноват не пистолет

Летом 2020 года, когда поправки об индивидуализации полисов только были приняты в закон об ОСАГО, автоэксперт Игорь Моржаретто заявлял:

"Мы - автомобилисты в целом - хотели бы, чтобы стоимость полисов ОСАГО была привязана больше к человеку с его плюсами в первую очередь, чем к железному автомобилю или какому-нибудь региональному коэффициенту, то есть некоему обезличенному показателю". И вот, на излете прошлого года в Госдуму поступил законопроект, позволяющий автовладельцу выбирать: привязывать ли полис ОСАГО к водителю или к автомобилю. Пока выбора нет: все оформляется на конкретное транспортное средство. И человек, который использует несколько автомобилей, должен быть вписан в каждый документ, или же полисы должны быть без ограничений, что радикально увеличивает их стоимость. Со стороны автомобилистов эта инициатива находит поддержку: обвинять в ДТП автомобиль все равно, что "вешать" убийство на пистолет. А эксперты уверены: шансы у этого законопроекта нулевые, ведь он учитывает интересы только граждан, а выгода страхового бизнеса и государства остается за бортом".

"Аналогичные законопроекты появляются регулярно. И каждый раз после детального обсуждения, анализа с участием экспертов, представителей профильных ФОИВ и депутатов, отклоняются. Сегодня в первую очередь стоит обратить внимание на то, что обсуждаемая инициатива в случае ее принятия может спровоцировать увеличение на дорогах страны количества автомобилей без полиса ОСАГО, - объясняет доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман. - В частности, будет невозможно отслеживать по дорожным камерам наличие или отсутствие полиса обязательной "автогражданки". Это, в свою очередь, приведет к проблемам у добросовестных водителей, которые будут больше рисковать оказаться потерпевшими в ДТП, виновник которых не застрахован".

С точки зрения клиента такой вариант полиса удобен, считает Татьяна Кудрявцева, но его цена может существенно вырасти, так как количество ТС и их характеристики так или иначе влияют на ценообразование. С точки зрения страховой компании - это очень большие риски, связанные с полнотой и открытостью данных, на которых должна строиться тарификация подобных полисов. Все эти вопросы, конечно, решаемы, но требуют очень детальной проработки всеми участниками рынка, добавила эксперт.

Ее мнение поддерживает Сергей Демидов:

"Персональные характеристики водителя, безусловно, позволяют точнее оценить риск ДТП. Так, на вероятность аварии, например, очень сильно влияют возраст и стаж. Однако данные по транспортному средству для оценки риска тоже имеют значение. Например, мощность ТС и год выпуска - факторы, которые нельзя недооценивать, они используются при оценке риска у многих компаний".

Хотя отрицать очевидные плюсы упомянутой законодательной инициативы тоже нельзя.

"Привязка страховки к водителю - полезная инициатива, поскольку пока страхуется автомобиль, в случае ДТП виноват он, а не человек, - считает старший руководитель проектов направления "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG Александр Багрецов, - Если происшествие совершил не владелец машины, а другой человек, страховка все равно станет дороже именно для владельца, если не открыть судопроизводство против фактического виновника. Также в случае поддержания инициативы водитель, имеющий ОСАГО, сможет управлять любым автомобилем. Тогда как сейчас на конкретной машине могут ездить только люди, вписанные в полис, а страховка без ограничений стоит в несколько раз дороже. Кроме того, на размер страховой выплаты будет влиять только возраст, стаж и аварийность самого страхователя".

Почему автовладельцы против ОСАГО

Напомним, что все упомянутые новации в сегменте ОСАГО существуют пока только гипотетически. Сюда же можно добавить еще вероятность создание единого полиса для России и Белоруссии к середине нынешнего года. Его условия и стоимость будут определяться в зависимости от гражданства страхователя, а порядок выплат планируют рассматривать по законодательству страны, где произошло ДТП.

А среди состоявшихся нововведений - с начала этого года комплексы фотовидеофиксации стали "выписывать" автовладельцам штрафы за езду без полиса ОСАГО. А сами штрафы обещают поднять с 500-800 рублей до 3500-5000. И не случайно. По данным Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО по нашим дорогам колесит примерно 6 миллионов водителей. Количество действующих договоров ОСАГО в первой половине 2022 года составило 38,6 миллиона, снизившись по отношению к первому полугодию 2021-го на 1,3 миллиона. С одной стороны, это объясняется падением продаж автомобилей, но и рост стоимости полисов тоже имеет значение, уверены эксперты. Например, для начинающего водителя, купившего авто с мощным двигателем, цена полиса может доходить до полусотни тысяч рублей. И это на фоне участившихся случаев отказа страховщиков от выдачи направлений на ремонт, а денежная компенсация, как правило, не покрывает реальные затраты автовладельца на восстановление ТС. Далее как следствие - суд, длительные разбирательства и - как закономерный итог - решение больше не покупать полис ОСАГО.

Механизм должен работать для всех сторон

Эксперты считают, что изначально задуманное как благо сегодня ОСАГО трансформировалось в систему поборов с автомобилистов. Да, с одной стороны, оно вроде бы снимает с виновника ДТП ответственность за возмещение ущерба пострадавшей стороне. Но при этом не дает жертве никаких шансов на восстановление автомобиля. Автостраховщики продают полисы, но не могут выполнить свои обязательства перед автовладельцами.