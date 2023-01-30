Обновленная Lada Vesta намерена взять реванш у Lada Granta

Безусловным лидером на российском авторынке в 2022 году стала Lada Granta, которая оставила конкурентов далеко позади. А в наступившем году начнутся массовые продажи обновленной Lada Vesta, и эта модель явно намерена взять реванш.

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В 2022 году на российском сегменте сменился лидер - им вновь стал вазовский "бюджетник" Lada Granta, на котором остановили свой выбор около 88 тыс. покупателей (-22%). В результате он сместил с верхней ступеньки "пьедестала почета" флагманскую "Весту", чья реализация составила 32,8 тыс. автомобилей (-71%), сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Напомним, "Гранта" уже в шестой раз завоевывает звание бестселлера года. Ранее это происходило в 2013-2015 и 2019-2020 годах. В 2021-м она тоже могла сохранить лидерство на российском авторынке, но в связи с частыми остановками производства на АвтоВАЗе из-за проблем с комплектующими реализация самой доступной в России модели резко упала, а титул бестселлера достался "Весте". Таким образом, спустя год Lada Granta вернула себе первенство по объему продаж, и в наступившем 2023-м имеет все шансы сохранить статус автомобиля №1 в России.

По мнению независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, "Гранта" сохранит лидерство в этом году по причине того, что даже несмотря на серьезное падение реального интереса покупателей к данной модели, она остается самой доступной в сегменте бюджетных автомобилей, и на нее распространяются все меры государственного стимулирования продаж.

В свою очередь, генеральный директор "Прагматика Lada" Игорь Бадер отмечает, что на данный момент у модели Granta предусмотрено три варианта кузова (универсал, лифтбек и седан) и достаточно большой набор опций. Кроме того, есть ограниченные серии, такие как версия "Club". При этом машина имеет сбалансированное сочетание мотора и веса, а ее цена по-прежнему остается очень привлекательной.

Между тем единственным реальным соперником "Гранты" в борьбе за звание бестселлера-2023 могла бы стать Lada Vesta NG, однако ее производство после годового простоя должно возобновиться только в марте. Поэтому в этом году шансов на лидерство у флагманской "Лады" практически нет, а вот в 2024-м она вполне может претендовать на "пальму первенства". Тем более, что теперь производство "Весты" будет осуществляться на основной площадке АвтоВАЗа в Тольятти. Это позволит выпускать почти вдвое больше автомобилей Lada Vesta, чем конвейер предприятия "Лада Ижевск", где эта модель производилась прежде.

Как считает Игорь Бадер, "Веста" однозначно станет одним из лидеров рынка, но не факт, что ей получится выйти на первое место уже в 2023 году. На первом этапе после возобновления производства модель будет выпускаться с мотором, который уже используется на Granta. Не все почитатели Vesta уверены, что этого двигателя будет достаточно для более тяжелого автомобиля, а это, в свою очередь, может осложнить резкий рост продаж.

Также, по словам эксперта, при запуске модели могут появиться сложности с выходом на большой объем производства. Кроме того, на начальном этапе не будет выпускаться версия Cross, которая занимала большой объем в продажах семейства Lada Vesta.