Как наказывают пьяных участников дорожного движения, у которых нет прав

Недавно мы подробно разобрались в ПДД для пешеходов и выяснили, что для них даже предусмотрено несколько штрафов. Однако пешеходы – не единственные участники дорожного движения, у которых нет водительских прав. Более того, даже если добавить к ним велосипедистов и электросамокатчиков, список не будет полным. Давайте вспомним, какие еще есть «бесправные» участники движения, каким правилам они подчиняются и какие штрафы они могут получить, в том числе за нарушения в пьяном виде. Само собой, здесь мы не будем упоминать водителей, которые сели за руль после лишения прав – мы уже рассказывали, что за такое можно не только получить большой штраф, но и оказаться за решеткой.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

КАКИЕ «БЕСПРАВНЫЕ» УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ЕСТЬ В ПДД?

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Несмотря на свою простоту, Правила дорожного движения содержат немало интересных тонких моментов и особенностей. Помните ли вы, например, о категории водителей, которым вообще не нужны водительские права? Нет, это не скутеристы – тех уже обязали иметь как минимум права категории М. На самом деле, это погонщики. Да, по ПДД «водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо».

Но к участникам дорожного движения относятся не только водители: ими являются и велосипедисты, и пешеходы, и пассажиры транспортных средств. Правда, ответственность на нарушения пассажиров все равно часто несет водитель, а вот остальные обязаны помнить о своих обязанностях и соблюдать ПДД.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЯМ ГУЖЕВЫХ ПОВОЗОК И ПОГОНЩИКАМ?

Движению гужевых повозок и перегону животных посвящен отдельный раздел ПДД под номером 25. Однако мы не будем подробно разбираться в правилах перегона животных, а выделим ключевые обязанности и запреты для возчиков и погонщиков.

Во-первых, не только самим возчикам и погонщикам, но и водителям стоит помнить, что по ПДД «управлять гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет». При этом никакие документы для управления телегой или стадом, разумеется, не нужны. Так что водителям при движении нужно учитывать, что стадо у дороги – это не только непредсказуемые животные, но и погонщик без специальных знаний и навыков, которому может быть 14-16 лет. А это еще один повод снизить скорость и повысить концентрацию внимания при проезде мимо животных.

Во-вторых, несмотря на возраст возчиков и отсутствие у них прав, гужевым повозкам, саням, а также верховым и вьючным животным разрешено двигаться по дороге – но только в один ряд и возможно правее. Более того, разрешен даже прогон животных по дороге – пункт 25.4 ПДД уклончиво поясняет, что животных по дороге «следует перегонять, как правило, в светлое время суток» и что «погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги». Как трактовать все эти «следует», «как правило» и «как можно ближе», обычно решает уже суд при ДТП.

Однако для возчиков и погонщиков Правилами предусмотрено важное ограничение. Пункт 25.6 ПДД указывает, что «водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей». То есть, если параллельно асфальтовой дороге идет грунтовка, то ехать на телеге или перегонять скот нужно именно по ней. Кроме того, запрещено оставлять на дороге животных без надзора и прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

КАКИЕ ШТРАФЫ ЕСТЬ ДЛЯ ВОЗЧИКОВ, ПОГОНЩИКОВ И ПРОЧИХ «БЕСПРАВНЫХ»?

На водителей гужевых повозок, погонщиков и прочих участников дорожного движения без водительских прав действуют те же меры наказания, что и для велосипедистов. То есть, фактически вариантов штрафов для них всего два. Часть 2 статьи 12.29 гласит, что нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением пешеходов, пассажиров и водителей), влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

А часть 3 статьи 12.29 предусматривает наказание для тех же нарушителей, но в пьяном виде. Согласно ей, нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Правда, практика показывает, что в реальности к ответственности погонщиков и возчиков привлекают крайне редко: в год по всей стране выписывается лишь несколько десятков таких протоколов, и почти всегда уже по факту возникновения ДТП.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВОДИТЕЛЯМ