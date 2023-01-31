Названы самые популярные цвета у российских автомобилистов

Эксперты "СберАвто" проанализировали продажи автомобилей за 2022 год и составили рейтинг наиболее популярных автомобильных цветов (исследование оказалось в распоряжении "Российской газеты").

Фото: Пресс-служба Haval Пресс-служба Haval

Тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место занял белый цвет - его выбрали примерно 15% покупателей, вторую строчку разделили черный и серый цвета (по 14%), а третье место - серебристый и темно-синий: их предпочли по 10% покупателей.

Четвертое место разделили бежевый и красный цвета: их выбирал каждый десятый (10%), а замкнул список коричневый с показателем в 8% проданных авто.

Следующими по популярности стали оранжевый (4%), зеленый (4%), голубой (3%), фиолетовый (2%). Пользователи портала также приобретали автомобили пурпурного, желтого и даже золотого цветов.

Покупатели автомобилей отечественных брендов чаще всего приобретали авто серого цвета. В продажах китайских автомобилей прослеживается иная тенденция: наибольшую долю составляют авто белого цвета (25%), а каждый пятый покупатель выбрал авто черного цвета.

Помимо продаж, эксперты также проанализировали существующее предложение и наиболее часто встречающиеся в объявлениях цвета. Так, в бюджетной категории до 1,5 млн рублей доминирует стандартная цветовая палитра: черный, белый и серебристый оттенки. В ценовой категории от 3 млн рублей чаще встречаются синий, красный, зеленый и коричневый цвета.