Названы самые популярные цвета у российских автомобилистов

Эксперты "СберАвто" проанализировали продажи автомобилей за 2022 год и составили рейтинг наиболее популярных автомобильных цветов (исследование оказалось в распоряжении "Российской газеты").
Тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место занял белый цвет - его выбрали примерно 15% покупателей, вторую строчку разделили черный и серый цвета (по 14%), а третье место - серебристый и темно-синий: их предпочли по 10% покупателей.
Четвертое место разделили бежевый и красный цвета: их выбирал каждый десятый (10%), а замкнул список коричневый с показателем в 8% проданных авто.
Следующими по популярности стали оранжевый (4%), зеленый (4%), голубой (3%), фиолетовый (2%). Пользователи портала также приобретали автомобили пурпурного, желтого и даже золотого цветов.
Покупатели автомобилей отечественных брендов чаще всего приобретали авто серого цвета. В продажах китайских автомобилей прослеживается иная тенденция: наибольшую долю составляют авто белого цвета (25%), а каждый пятый покупатель выбрал авто черного цвета.
Помимо продаж, эксперты также проанализировали существующее предложение и наиболее часто встречающиеся в объявлениях цвета. Так, в бюджетной категории до 1,5 млн рублей доминирует стандартная цветовая палитра: черный, белый и серебристый оттенки. В ценовой категории от 3 млн рублей чаще встречаются синий, красный, зеленый и коричневый цвета.
В предложении самых популярных моделей 2022 года (Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta) лидируют белый, черный, серебристый и серый цвета. Предложение самой востребованной в 2022-м китайской марки Chery может приятно удивить креативных автолюбителей: каждое десятое авто бренда на платформе - фиолетового цвета.