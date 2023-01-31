Лишить права водить машину могут не только из-за нарушений ПДД

Россияне могут лишиться права на управление транспортными средствами не только из-за нарушения ПДД.

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Об этом предупредил юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, лишиться водительского удостоверения могут в силу ряда других обстоятельств, которые, в основном, касаются несоблюдения автолюбителем его прямых финансовых обязательств. В частности, права могут отобрать за неуплату алиментов.

Кроме этого, лишиться возможности водить машину можно и в том случае, если отказаться от возмещения ущерба, причинённого здоровью другого человека. Кроме этого, удостоверение могут забрать и за игнорирование оплаты дорожных и других штрафов.