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3 часа назад

Каких должников могут лишить права водить машину

Deita.ru

Россияне могут лишиться права на управление транспортными средствами не только из-за нарушения ПДД.

Лишить права водить машину могут не только из-за нарушений ПДД
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом предупредил юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, лишиться водительского удостоверения могут в силу ряда других обстоятельств, которые, в основном, касаются несоблюдения автолюбителем его прямых финансовых обязательств. В частности, права могут отобрать за неуплату алиментов.

Кроме этого, лишиться возможности водить машину можно и в том случае, если отказаться от возмещения ущерба, причинённого здоровью другого человека. Кроме этого, удостоверение могут забрать и за игнорирование оплаты дорожных и других штрафов.

В случае если права всё же отберут, то вернуть им можно будет только после того, как человек закроет все свои обязательства. Вместе с тем забирать ВУ нельзя у тех, для кого использование автомобиля является основным способом заработка денег.

Автоэксперт,Иван Соловьев,
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