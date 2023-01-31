Лишить права водить машину могут не только из-за нарушений ПДД

Россияне могут лишиться права на управление транспортными средствами не только из-за нарушения ПДД.
Об этом предупредил юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По его словам, лишиться водительского удостоверения могут в силу ряда других обстоятельств, которые, в основном, касаются несоблюдения автолюбителем его прямых финансовых обязательств. В частности, права могут отобрать за неуплату алиментов.
Кроме этого, лишиться возможности водить машину можно и в том случае, если отказаться от возмещения ущерба, причинённого здоровью другого человека. Кроме этого, удостоверение могут забрать и за игнорирование оплаты дорожных и других штрафов.
В случае если права всё же отберут, то вернуть им можно будет только после того, как человек закроет все свои обязательства. Вместе с тем забирать ВУ нельзя у тех, для кого использование автомобиля является основным способом заработка денег.