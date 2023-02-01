Танцы с бубном: как россияне покупают авто в Белоруссии

На подходе большой пакет санкций против Белоруссии от Евросоюза, который может свести на нет всю выгоду покупки автомобиля за рубежом. Что еще предлагается на белорусском авторынке и можно ли запрыгнуть в последний вагон?

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Белорусские автодилеры снова стали продавать машины россиянам. Негласный запрет, судя по всему, был снят после жалоб россиян в Евразийскую экономическую комиссию, пишет Autonews.

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Ранее редакция Business FM сообщала об отказе белорусских автодилеров продавать свои автомобили россиянам. Пошли жалобы, в Евразийской комиссии отреагировали, и дело, похоже, сдвинулось — белорусские дилерские центры уже не говорят твердое «нет» и находят какие-то варианты для клиентов из России. Впрочем, потанцевать с бубном все равно придется — вот что редакции радиостанции рассказал представитель одного из крупных автодилеров Белоруссии, отвечая на вопрос о наличии китайских авто марки Geely:

«И Coolray, и Atlas Pro у нас идут только по предзаказу. Свободный доступ, чтобы приехать и купить, — будет где-то к середине весны. Сейчас в наличии только Tugela. Такая ситуация по всей стране, потому что у нас завод работает в плановом производстве, как в Советском Союзе, и делает партию на всю страну. По поводу российского паспорта — нет, проблем нет, купить можете, но вы не сможете машину поставить на учет. Наши отгрузочные документы не подходят для постановки на учет в России. Единственный выход из ситуации — нужно, чтобы белорус купил авто для вас, поставил его на белорусский учет, снял с учета, передал вам по договору купли-продажи. Что касается цен, у нас, в отличие от России, цены устанавливает завод-производитель — завод «Белджи», который производит машины. Цена у нас устанавливается и спускается директивой с завода, и мы не можем ни копейкой вверх, ни копейкой вниз».

Это действительно радует — российский водитель уже привык, что цены на наших автодилерских порталах показывают нереально низкую стоимость, на которую потом будут докидывать 1,5-2 млн рублей. В Белоруссии же все просто, чем она и подкупала — как написано на сайте, так и есть. Сейчас в соседней республике можно найти китайские марки, в первую очередь это линейка Geely, есть корейцы — больше Kia, чем Hyundai, есть нормальная, а не упрощенная Lada Niva Travel, которую в России уже не найти. И везде выгода при покупке составит от 10% до 20%.

Есть, правда, большая проблема. Евросоюз готовит большой пакет санкций против Белоруссии, во многом аналогичных тем, что уже введены против России. Есть там и такие пункты, как запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и торговые ограничения на предметы роскоши. Притянуть продажу автомобилей под это можно. Может получиться так, что в Белоруссии перестанут работать карты, появятся проблемы с транзакциями, закроется импорт двигателей — и местный авторынок придет к нынешнему российскому состоянию. Продолжает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Нет никаких сомнений в том, что санкции, которые планирует ввести Запад, скажутся на авторынке в Белоруссии. Очевидно, что цены пойдут вверх, и, конечно, это в том числе отразится и на российском рынке. Можно предположить, что усложнится в принципе сам процесс покупки автомобилей там, и такого большого разбега по цене на похожие автомобили в России и в Белоруссии уже не будет. Интерес здесь будет сохраняться для автомобилистов только в том, что белорусский рынок всегда больше был похож на европейский — много универсалов, много дизельных машин, минивэнов и так далее. Оттуда гнали и Audi, и BMW, и Mercedes-Benz. Если это окошко не закроется совсем, но чуть-чуть прикроется, то мы придем, конечно, к повышению цен».

Если вернуться к запретам автодилеров Белоруссии продавать машины россиянам и проанализировать, что же это все-таки было — основной версией будет такая: заводы хотели обеспечить машинами местный рынок, а уже потом отправлять что-либо на экспорт. Но действовали негласно, на уровне рекомендаций. О версии «квотирования» для своих и влиянии возможных западных санкций радиостанция Business FM спросила редактора отдела «Авто» белорусского портала Onliner Андрея Гомыляева:

«Напрямую квотированием это не называется. Директор завода Geely в Беларуси заявил, что на экспорт отправляется около 80% произведенных автомобилей, 20% на отечественный рынок. Все очень быстро бы смели. Никто не хочет, чтобы это случилось, и поэтому, возможно, устроили такое квотирование. Что касается запрета на предметы роскоши, конечно, это ударит, но не больно, потому что наши дилеры научились это все обходить. Они привозят машины и выставляют как автомобили с пробегом. По дилерам это ударит. Ударит по налогам. Дилеры платят налоги, а перегонщики, в основном белорусские, остаются в тени, работают по «серым» схемам. Чтобы вы понимали: на свежем BMW — на одном автомобиле один раз ты привез эту машину в нынешних ситуациях, второй раз привез эту машину — и у тебя есть квартира в Минске».