Эксперт рассказал, как могут выжить российские автодилеры

Приостановка работы в России иностранных брендов должна была привести к сокращению числа дилеров, но этого не произошло.
«Нужно понимать, что цифры по числу дилеров от «Автостата» — немного лукавые, фактически это количество дилерских контрактов», — Максим Шишко, гендиректор «Автодом Подписка».
Представитель российского автомобильного рынка Максим Шишко прокомментировал информацию о том, что в РФ не меняется количество дилеров. Ранее такую статистику опубликовали аналитики «Автостата». В этой статистике указано, что в январе 2022 года в РФ было 3220 дилеров, а по состоянию на январь 2023 года – 3164. То есть снижение только на 36 дилеров.
Но Шишко отметил, что в этих цифрах есть лукавство. Отражается оно в методе подсчета дилеров. Аналитики опираются только на количество дилеров. А некоторые автосалоны переходят на схему мультибрендовости, пользуясь возможностью работать с китайскими брендами. По факту остается только один автосалон, но он может одновременно работать с тремя брендами.
В первом случае продажи обеспечиваются за счет поставок от китайских производителей. Но тут не такой большой выбор, есть ограниченное количество компаний из КНР. А в ситуации с сохранением тех же контрактов без ребрендинга компании расширяют послепродажное обслуживание, работают с параллельным импортом и продажами машин с пробегом выбранных брендов.