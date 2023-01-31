Эксперт рассказал, как могут выжить российские автодилеры

Приостановка работы в России иностранных брендов должна была привести к сокращению числа дилеров, но этого не произошло.

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«Нужно понимать, что цифры по числу дилеров от «Автостата» — немного лукавые, фактически это количество дилерских контрактов», — Максим Шишко, гендиректор «Автодом Подписка».

Представитель российского автомобильного рынка Максим Шишко прокомментировал информацию о том, что в РФ не меняется количество дилеров. Ранее такую статистику опубликовали аналитики «Автостата». В этой статистике указано, что в январе 2022 года в РФ было 3220 дилеров, а по состоянию на январь 2023 года – 3164. То есть снижение только на 36 дилеров.

Но Шишко отметил, что в этих цифрах есть лукавство. Отражается оно в методе подсчета дилеров. Аналитики опираются только на количество дилеров. А некоторые автосалоны переходят на схему мультибрендовости, пользуясь возможностью работать с китайскими брендами. По факту остается только один автосалон, но он может одновременно работать с тремя брендами.

ребрендинг (оформление нескольких дилерских соглашений);

сохранение брендов, но с другим фокусом работы. В итоге в статистике появляется три дилера, хотя по факту салон один. И кажется, что падение рынка примерно на 60% никак не отразилось на автосалонах. Хотя это далеко не так. Хотя и не все автосалоны выбирают этот путь. Потому что есть два способа выжить: