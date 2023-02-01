Каждый третий россиянин готов пересесть на электромобиль

Электромобили выбирают за экологичность (52%), низкую стоимость зарядки на станции (44%) и тишину в салоне (36%). По данным Группы Ренессанс страхование и "Авито Авто" (исследование есть в распоряжении "Российской газеты"), больше всего водители электромобилей боятся короткого замыкания внутри батареи (52%), разрядки аккумулятора во время движения по трассе (47%) и невозможности буксировки электромобиля (29%).

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

Более трети россиян хотят приобрести электромобиль (38%). Владеют такой машиной лишь 1% опрошенных. Самыми популярными у россиян считаются японские марки автомобилей - такую хотел бы купить каждый третий опрошенный (29%). В тройку самых популярных марок также вошли немецкие (20%) и российские (18%). Больше всего любителей электромобилей проживает в Казани (47%), Москве (44%) и Красноярске (42%). Среди прочих плюсов покупки электрокаров называют отсутствие воспламеняющегося топлива (26%) и простота эксплуатации (25%).

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В рамках исследования выяснилось, что больше всего опасений у любителей электромобилей вызывает батарея, а особенно короткое замыкание внутри нее (52%). Чаще всего этого боятся жители Красноярска (66% ответов в городе). На втором месте по опасности стоит разрядка аккумулятора во время движения по трассе (47%). Этот страх чаще всего входит в топ-3 у жителей Нижнего Новгорода (63%) и Екатеринбурга (55%). Замыкает тройку полная разрядка аккумулятора (42%), этого чаще всего опасаются жители Новосибирска (55%) и Казани (53%).

Россиян, в том числе, пугает быстрая деградация аккумулятора (32%), невозможность буксировки электромобиля (29%) и повреждение системы охлаждения или проводки (19%).

За весь 2022 год жители РФ купили 2 998 новых легковых электромобилей, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщает "Автостат".

Самой популярной маркой в этом сегменте, как и годом ранее, стала американская Tesla. В 2022 году россияне приобрели 991 такой электрокар.