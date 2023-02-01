Рынок автомобилей в России основательно съежился. Многие задаются вопросом: на что вообще можно поменять свою подержанную западную машину, если деньги есть, а машин нет? И можно ли найти альтернативу среди нахлынувших на рынок китайских марок?

Напомню, кто ушел, кто остался, а кто молчит о своем присутствии. Возьмем только популярные марки в бюджетном сегменте. Итак, Ford, Toyota, Renault, Nissan приостановили поставки. Skoda, Volkswagen прекратили отгрузки и закрыли заводы. Прекратили отгрузки также Audi и Mercedes. А BMW, несмотря на то что немецкая компания, ушла по-английски, то есть ни сказав ничего. Поэтому про нее ничего не понятно.

Специально для "Российской газеты" анализ соответствия ушедших и пришедших на рынок моделей провели в агентстве "Автостат". Как выяснилось, хоть какой-нибудь выбор существует в классе SUV. Это внедорожники. Причем все, от легких кроссоверов до тяжелых и серьезных машин с полным приводом, блокировками, а также прочими вещами, позволяющими им ехать там, где дорог и вовсе нет.

Для машин более легкого класса, по мнению экспертов, вообще никакой альтернативы нет, кроме Lada.

По словам партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, на нашем рынке сейчас сложилась сложная ситуация. Есть Lada Granta и "Нивы" стоимостью до 1 млн рублей. Но нет замены среднебюджетным машинам в ценовой категории от 1 до 2 млн рублей. Кто займет эту нишу? АвтоВАЗ планирует запустить Lada Vesta с марта. Есть надежда, что среднебюджетные машины также начнут собирать на "Автоторе" (калининградский завод, специализирующийся на сборке иномарок. - Ред.). По факту же, как поясняет Игорь Моржаретто, на рынке сейчас есть лишь простейшие Lada и машины параллельного импорта, стоимость которых начинается от 2 млн.

Но свято место пусто не бывает. В Россию пришли другие машины. Китайские. Кто бы что ни говорил, но за последнее время китайский автопром продвинулся вперед на несколько порядков. И модели, поставляемые на российский рынок, вполне способны заменить тех, кто на нем был до сих пор. Хотя, как утверждают эксперты, если Lada Granta еще может худо-бедно заменить Volkswagen Polo, то уже более серьезные модели она заменить не способна. И на рынке замен нет.

А вот в классе SUV, то есть кроссоверов и внедорожников, такие аналоги появляются. По данным агентства "Автостат", на сегодня альтернативой для Hyundai Creta, Renault Duster и Nissan Terrano являются Geely Coolray и Chery Tiggo 4/4 PRO. Сейчас в этой нише появился еще и "Москвич 3", но цена и его, и остальных альтернативных вариантов - выше 2 млн рублей. Если бы "Москвич" продавался от 1,6 млн, он бы взорвал рынок. Но этого не случилось. И дефицит машин от 1 до 2 млн рублей остается актуальным.

Hyundai Palisade поставляется только по параллельному импорту

Тут предложений гораздо больше. И появляются машины по параллельному импорту. Проблема в том, что покупатель у нас не сильно богатый. Если он имел автомобиль, который в свое время стоил 1,5 млн со всеми дополнительными опциями, он хочет обменять его на такой же с небольшой доплатой. Но рынок таких условий не предлагает. А за те же деньги он предлагает упрощенную Lada Granta.

Nissan Terrano также сошел с российской дистанции. Однако на его место пришел "Москвич". Он стоит, конечно, не мало, зато занимает нишу японца. Фото: nissan.ru

Следующий класс автомобилей - это уже Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq. Для них тоже нашлась замена на новом рынке - это Haval F7 / F7x, Chery Tiggo 8 PRO / 8 PRO Max, Geely Tugella, EXEED TXL.

Это уже ближе к классу "D". Здесь большой выбор китайских машин по цене 3 млн и выше. Но, возможно, оно того стоит. Новый KIA Sportage стоит от 4 млн, а он классом ниже.

По мнению Игоря Моржаретто, из этого списка можно смело вычеркивать Hyundai Palisade. Эта машина сейчас поставляется в Россию только по параллельному импорту. Соответственно, с пробегом, пусть и минимальным, и без гарантии. Но остальные машины стоят на рынке более 4 млн. По своему качеству, возможно, они соответствуют ушедшим с рынка моделям. По своему наполнению - точно. Вот только цена остается под вопросом.

Замечу, что вся интервенция китайского автопрома на российский рынок ограничивается поставками дорогих машин. Пока есть спрос, надо ковать железо. В то же время в Китае производится множество бюджетных моделей. Но поставлять их на наш рынок невыгодно: большие издержки не отбивают прибыль. Поэтому китайцы и сосредоточились на кроссоверах, деньги за которые вполне покрывают расходы.

Тем временем