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2 часа назад

Какие машины могут заменить ушедшие из России западные марки

Российская Газета

Рынок автомобилей в России основательно съежился. Многие задаются вопросом: на что вообще можно поменять свою подержанную западную машину, если деньги есть, а машин нет? И можно ли найти альтернативу среди нахлынувших на рынок китайских марок?

Напомню, кто ушел, кто остался, а кто молчит о своем присутствии. Возьмем только популярные марки в бюджетном сегменте. Итак, Ford, Toyota, Renault, Nissan приостановили поставки. Skoda, Volkswagen прекратили отгрузки и закрыли заводы. Прекратили отгрузки также Audi и Mercedes. А BMW, несмотря на то что немецкая компания, ушла по-английски, то есть ни сказав ничего. Поэтому про нее ничего не понятно.

Специально для "Российской газеты" анализ соответствия ушедших и пришедших на рынок моделей провели в агентстве "Автостат". Как выяснилось, хоть какой-нибудь выбор существует в классе SUV. Это внедорожники. Причем все, от легких кроссоверов до тяжелых и серьезных машин с полным приводом, блокировками, а также прочими вещами, позволяющими им ехать там, где дорог и вовсе нет.

Для машин более легкого класса, по мнению экспертов, вообще никакой альтернативы нет, кроме Lada.

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По словам партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, на нашем рынке сейчас сложилась сложная ситуация. Есть Lada Granta и "Нивы" стоимостью до 1 млн рублей. Но нет замены среднебюджетным машинам в ценовой категории от 1 до 2 млн рублей. Кто займет эту нишу? АвтоВАЗ планирует запустить Lada Vesta с марта. Есть надежда, что среднебюджетные машины также начнут собирать на "Автоторе" (калининградский завод, специализирующийся на сборке иномарок. - Ред.). По факту же, как поясняет Игорь Моржаретто, на рынке сейчас есть лишь простейшие Lada и машины параллельного импорта, стоимость которых начинается от 2 млн.

Но свято место пусто не бывает. В Россию пришли другие машины. Китайские. Кто бы что ни говорил, но за последнее время китайский автопром продвинулся вперед на несколько порядков. И модели, поставляемые на российский рынок, вполне способны заменить тех, кто на нем был до сих пор. Хотя, как утверждают эксперты, если Lada Granta еще может худо-бедно заменить Volkswagen Polo, то уже более серьезные модели она заменить не способна. И на рынке замен нет.

А вот в классе SUV, то есть кроссоверов и внедорожников, такие аналоги появляются. По данным агентства "Автостат", на сегодня альтернативой для Hyundai Creta, Renault Duster и Nissan Terrano являются Geely Coolray и Chery Tiggo 4/4 PRO. Сейчас в этой нише появился еще и "Москвич 3", но цена и его, и остальных альтернативных вариантов - выше 2 млн рублей. Если бы "Москвич" продавался от 1,6 млн, он бы взорвал рынок. Но этого не случилось. И дефицит машин от 1 до 2 млн рублей остается актуальным.

Для Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Kia Sportage, Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan альтернатива - Chery Tiggo 7 PRO / 7 PRO Max, Haval Jolion, Geely Atlas Pro, EXEED LX, OMODA C5.

Hyundai Palisade поставляется только по параллельному импорту

Тут предложений гораздо больше. И появляются машины по параллельному импорту. Проблема в том, что покупатель у нас не сильно богатый. Если он имел автомобиль, который в свое время стоил 1,5 млн со всеми дополнительными опциями, он хочет обменять его на такой же с небольшой доплатой. Но рынок таких условий не предлагает. А за те же деньги он предлагает упрощенную Lada Granta.

Nissan Terrano также сошел с российской дистанции. Однако на его место пришел "Москвич". Он стоит, конечно, не мало, зато занимает нишу японца. Фото: nissan.ru

Следующий класс автомобилей - это уже Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq. Для них тоже нашлась замена на новом рынке - это Haval F7 / F7x, Chery Tiggo 8 PRO / 8 PRO Max, Geely Tugella, EXEED TXL.

Это уже ближе к классу "D". Здесь большой выбор китайских машин по цене 3 млн и выше. Но, возможно, оно того стоит. Новый KIA Sportage стоит от 4 млн, а он классом ниже.

Для Toyota LC/LC Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento главный заменитель по классу - EXEED VX. А также Haval H9, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Montero Sport, Changan UNI-K.

По мнению Игоря Моржаретто, из этого списка можно смело вычеркивать Hyundai Palisade. Эта машина сейчас поставляется в Россию только по параллельному импорту. Соответственно, с пробегом, пусть и минимальным, и без гарантии. Но остальные машины стоят на рынке более 4 млн. По своему качеству, возможно, они соответствуют ушедшим с рынка моделям. По своему наполнению - точно. Вот только цена остается под вопросом.

Замечу, что вся интервенция китайского автопрома на российский рынок ограничивается поставками дорогих машин. Пока есть спрос, надо ковать железо. В то же время в Китае производится множество бюджетных моделей. Но поставлять их на наш рынок невыгодно: большие издержки не отбивают прибыль. Поэтому китайцы и сосредоточились на кроссоверах, деньги за которые вполне покрывают расходы.

Тем временем

В Калининграде начали собирать новый китайский седан Kaiyi E5, который поступит в продажу уже в этом квартале. Под капотом 1,5-литровый турбодвигатель. На заводе обещают стоимость около 1 млн рублей. Однако эксперты не согласны с такой оценкой. По их мнению стоимость машины составит 1,6 - 1,8 млн рублей.

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