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2 часа назад

Покупателям рассказали, какие Hyundai купить на вторичке, если концерн не возобновит производство в России

АвтоКод

Корейский автоконцерн Hyundai прилагает все усилия, чтобы восстановить деятельность своего завода в Санкт-Петербурге и вместе с правительством города и российским Минпромторгом ищет для этого все возможности. С таким заявлением выступил глава департамента закупок автоконцерна Чон Хёнчхоль.

Эксперты рассказали, какие Hyundai можно брать на вторичке
Фото: АвтоКодАвтоКод

– Пока поклонникам корейской марки придется переключиться на вторичный рынок, – говорят специалисты сервиса «Автокод». – Сейчас, по данным нашего агрегатора автомобильных объявлений, на рынке б/у продается более 77 тыс. автомобилей Hyundai. И это неплохой выбор. Главное – подобрать технически исправный автомобиль с чистой историей.

Большинство автомобилей, как сообщают специалисты «Автокода», продаются с неоплаченными штрафами. Так, в декабре с долгами по штрафам ГИБДД предлагалось более 13 тыс. машин.

Вторая самая частая проблема б/у Hyundai – скрученный пробег (2 182 машины по итогам декабря) и третья – залог (609 машин). После такси на продажу было выставлено 152 автомобиля.

На вторичке Hyundai, по данным сервиса «Автокод Поиск», представлен преимущественно моделями Solaris – почти 18 тыс. предложений, Santa Fe – 9 688 предложений, Tucson – 7 566предложений и Sonata – 5 369 предложений.

Напомним, производство автомобилей в РФ Hyundai приостановил в начале марта прошлого года. До простоя здесь выпускали Kia Rio и Rio X, а также Hyundai Solaris и Creta. Мощность производства составляла свыше 200 тыс. машин в год. В настоящий момент завод выпускает только комплектующие для ремонта и обслуживания ранее реализованных автомобилей.

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