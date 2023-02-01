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12 минут назад

Эксперт Марланд назвал современные японские авто самыми ржавеющими иномарками

Газета.Ru

Тонкое лакокрасочное покрытие (ЛКП), подверженное быстрому износу и появлению очагов коррозии, применяется в настоящее время на автомобилях японских марок. Корейские автомобили покрашены лучше, но уступают по качеству металла, применяемого для кузовных деталей. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор кузовного цеха СТО «Виадук» Алексей Марланд.

Эксперт рассказал, какие иномарки наиболее подвержены коррозии
Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости»Наталья Горшкова/РИА «Новости»

«Традиционно на немецких автомобилях премиум-сегмента, таких как Mercedes-Benz, BMW и Audi, слой ЛКП толще и материалы качественнее. На Volkswagen качество скромнее. Практически у всех японских автопроизводителей качество окраски слабое, встречаются непрокрасы концов крыльев и дверей», — рассказал Марланд.

По его словам, причиной такой ситуации становится экономия материалов автопроизводителями во время окраски на заводе. Если раньше среди японских марок более высоким качеством ЛКП отличалась Toyota, то в последние годы качество окраски этих машин также снизилось, добавил эксперт.

«Корейские машины покрашены лучше японских, но там ниже качество самого металла, он сам по себе менее стоек к коррозии. Самый же плохой металл применяется в китайских кузовных запчастях, они служат гораздо меньше оригинальных даже при окраске по правильной технологии», — заключил Марланд.

Автоэксперт,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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