Эксперт рассказал, какие иномарки наиболее подвержены коррозии

«Корейские машины покрашены лучше японских, но там ниже качество самого металла, он сам по себе менее стоек к коррозии. Самый же плохой металл применяется в китайских кузовных запчастях, они служат гораздо меньше оригинальных даже при окраске по правильной технологии», — заключил Марланд.