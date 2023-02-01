За год средняя цена подписки на автомобили в РФ выросла на 10%

Несмотря на рост стоимости, количество клиентов этого сервиса не уменьшилось.
«Это средний чек подписки, заключенной в декабре 2022 года и декабре 2021 года» — Максим Шишко, гендиректор «Автодом Подписка».
Россияне не перестали пользоваться подпиской на автомобили. Об этом заявил представитель компании «Автодом Подписка» Максим Шишко. В этой отрасли тоже наблюдается увеличение стоимости услуг. Но автомобили в этом случае подорожали не так резко, как это произошло с моделями под продажу.
По данным Шишко, средний чек в декабре 2022 года вырос на 10% по отношению к договорам, подписанным в декабре 2021 года. Это позволяет удерживать популярность финансовой услуги автосалонов среди россиян. Плюсом такой схемы становится возможность владения машиной без фактических расходов на ее содержание.
При этом в случае с сервисом «Автодом Подписка» пользователь услуги сразу видит, сколько ему надо заплатить, чтобы выкупить машину в собственность. Пока этого не сделано, автомобиль фактически находится в долгосрочной аренде. Факт наличия конкретной выкупной цены даже стал огромной выгодой для пользователей подписки.
Шишко рассказал, что в момент ухода европейских производителей с рынка все пользователи подписки, имевшие такие машины на рыках, имели гарантированную цену выкупа. Это привело к тому, что владельцы арендованных автомобилей по подписке смогли их выкупить себе в собственность по выгодным ценам.
Представитель «Автодом Подписки» признал, что это было не особо выгодно компании, но условия договора были соблюдены. Ведь бизнес, по мнению Шишко, это не только выгода компании, но и выгода клиента.