За год средняя цена подписки на автомобили в РФ выросла на 10%

Несмотря на рост стоимости, количество клиентов этого сервиса не уменьшилось.

«Это средний чек подписки, заключенной в декабре 2022 года и декабре 2021 года» — Максим Шишко, гендиректор «Автодом Подписка».

Россияне не перестали пользоваться подпиской на автомобили. Об этом заявил представитель компании «Автодом Подписка» Максим Шишко. В этой отрасли тоже наблюдается увеличение стоимости услуг. Но автомобили в этом случае подорожали не так резко, как это произошло с моделями под продажу.

По данным Шишко, средний чек в декабре 2022 года вырос на 10% по отношению к договорам, подписанным в декабре 2021 года. Это позволяет удерживать популярность финансовой услуги автосалонов среди россиян. Плюсом такой схемы становится возможность владения машиной без фактических расходов на ее содержание.

При этом в случае с сервисом «Автодом Подписка» пользователь услуги сразу видит, сколько ему надо заплатить, чтобы выкупить машину в собственность. Пока этого не сделано, автомобиль фактически находится в долгосрочной аренде. Факт наличия конкретной выкупной цены даже стал огромной выгодой для пользователей подписки.

Шишко рассказал, что в момент ухода европейских производителей с рынка все пользователи подписки, имевшие такие машины на рыках, имели гарантированную цену выкупа. Это привело к тому, что владельцы арендованных автомобилей по подписке смогли их выкупить себе в собственность по выгодным ценам.