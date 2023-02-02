Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
53 минуты назад

BMW 5 серии 1994 года выпуска в отличном состоянии

RU BMW

Этот седан BMW 5-й серии эпохи E34 - настоящая капсула времени, несмотря на то что ему почти 30 лет. Автомобиль не только великолепно выглядит внутри и снаружи, но и работает без сбоев, несмотря на свой почтенный возраст и солидный пробег - одометр показывает 408 532 километра. Поскольку это одна из поздних моделей 525i, в ней используется более мощная версия M50. Рядный шестицилиндровый 2,5-литровый бензиновый двигатель выдает 189 л.с. (141 кВт) и 250 Нм крутящего момента, передаваемого на задние колеса. Мощность обеспечивается пятиступенчатой механической коробкой передач с деревянным рычагом переключения, который гармонирует с отделкой центральной консоли.

Эксперты рассказали о BMW 5 серии 1994 года выпуска
Фото: BMWBMW

На видео проводится испытание 525i в различных режимах вождения. Автомобиль показал отличный результат, не смотря на свой возраст. BMW готовится представить восьмое поколение 5-й серии в этом году в качестве первого полностью электрического варианта. EV будет продаваться как i5, также получит версию в кузове универсал. Говоря об универсале, мюнхенский автопроизводитель намерен вернуть M5 Touring, который фактически начался с модели E34 (за всю историю бренда было выпущено всего 891 единица). Как и седан, высокопроизводительный универсал будет представлять собой подключаемый гибрид. Считается, что только M5s сохранит двигатель V8.

Автоэксперт,BMW 5 серия,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители