Эксперты рассказали о BMW 5 серии 1994 года выпуска

Этот седан BMW 5-й серии эпохи E34 - настоящая капсула времени, несмотря на то что ему почти 30 лет. Автомобиль не только великолепно выглядит внутри и снаружи, но и работает без сбоев, несмотря на свой почтенный возраст и солидный пробег - одометр показывает 408 532 километра. Поскольку это одна из поздних моделей 525i, в ней используется более мощная версия M50. Рядный шестицилиндровый 2,5-литровый бензиновый двигатель выдает 189 л.с. (141 кВт) и 250 Нм крутящего момента, передаваемого на задние колеса. Мощность обеспечивается пятиступенчатой механической коробкой передач с деревянным рычагом переключения, который гармонирует с отделкой центральной консоли.