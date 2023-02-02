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5 часов назад

Chevrolet Corvette E-Ray мощностью 650 л.с. получил полный привод

ПроКроссовер.ру

Компания Chevrolet представила частично электрический Corvette E-Ray, опубликовав первые фотографии и технические характеристики. Продажи начнутся в конце года по цене от 104 300 долларов.

Chevrolet Corvette E-Ray мощностью 650 л.с. получил полный привод
Фото: procrossover.ruprocrossover.ru

В своей последней модификации спортивный автомобиль использует стандартный 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 505 л.с. Электродвигатель, установленный на передней оси, помогает основному двигателю мощностью 162 л.с. Результирующая мощность превышает 660 л.с., что позволяет купе разгоняться от 0 до 100 км/ за 2,5 секунды — на одну десятую секунды быстрее, чем может сделать даже хардкорная модификация Z06.

Несмотря на то, что E-Ray является гибридом, его нельзя подключить к сети, чтобы зарядить его крошечную батарею емкостью 1,9 кВтч. Аккумулятор заряжается исключительно во время рекуперативного торможения. Любопытно, что есть полностью электрический режим вождения с ограничением скорости 72 км/ч, во время которого гибрид ведет себя как переднеприводной спортивный автомобиль. Неизвестно, какой у него диапазон в этом режиме, но его можно охарактеризовать как «совсем немного». По умолчанию новый Vette оснащен 20-дюймовыми колесами спереди и 21-дюймовыми сзади, адаптивной подвеской и карбоново-керамическими тормозами Brembo.

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