Как быстро продать старый автомобиль

Союз профессионалов авторынка опросил перекупов, как им удается быстро перепродавать старые автомобили по хорошей цене. Их советы помогут обычным автовладельцам успешно продать свои б/у авто.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Перекупы в среднем продают три-семь автомобилей каждый месяц и хорошо знают потребности покупателей. Большинство перекупов считает, что главное при продаже старого автомобиля стоимостью до 500 тыс. рублей — красивая картинка. Автомобиль должен хорошо выглядеть на фото в объявлении и на осмотре.

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– Неопытный продавец перед продажей старого автомобиля начинает перебирать подвеску, а покупатель в 90% случаев смотрит на сколы, царапины ЛКП и состояние салона, – поделился опытом перекуп и популярный блогер Игорь Малкин. – Не надо вкладываться в подвеску, покупатель потом переберет ее под себя. А вот царапины и коррозию лучше убрать, заменить потертые чехлы сидений, обновить оплетку руля. Также первостепенными для покупателя будут посторонние стуки при работе двигателя, их нужно устранять.

Руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев рекомендует попробовать очень бюджетный и эффективный способ предпродажной подготовки автомобиля:

– Сейчас почти на любой автомойке можно покрыть автомобиль воском. Это дешево и автомобиль потом выглядит эффектно, на фото будет красивый блеск, – считает Вадим Адиев. — А еще перед продажей обойдите свою машину, посмотрите, что бросается в глаза. Если есть «рыжики», затрите их. Если брякает втулка стабилизатора, замените ее. Сама деталь стоит 300 рублей, за замену возьмут не более 2 000 рублей. Такая предпродажная подготовка требует небольших вложений, а впечатления от автомобиля будут намного лучше.

Эксперт сервиса проверок авто «Автокод Профи» Владислав Савелов называет покупателей авто по цене до 500 тыс. рублей самыми практичными людьми. У них немного свободных денег и они хотят купить автомобиль, на котором смогут ездить без лишних вложений:

Владислав советует честно рассказать о состоянии авто при продаже, можно показать отчет проверки, где может быть указан перечень работ и замен деталей, которые были у машины. Покупатель убедится, что продавец ничего серьезного не скрывает. А такие особенности, как небольшие ДТП в прошлом или дубликат ПТС, по мнению Савелова, некритичны для возрастного авто стоимостью до 500 тыс. рублей.

– Важно донести мысль до покупателя, что вы смотрите машину, например, 2007 года. Это нормально, что у нее есть окрасы, ДТП в анамнезе, какие-то проблемы, замены, – согласен с ним Игорь Малкин.